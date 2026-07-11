Ce arbitru ar vrea FIFA să trimită la finala Cupei Mondiale: "Ar fi un mare șoc! Mulți vor fi supărați"

Ce arbitru ar vrea FIFA să trimită la finala Cupei Mondiale: &quot;Ar fi un mare șoc! Mulți vor fi supărați&quot; CM 2026
SPORT.RO
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Finala Cupei Mondiale se va juca duminică, 19 iulie, iar FIFA ar fi început deja să se gândească la numele arbitrului care va conduce marele meci.

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Maurizio MarianiFIFACupa MondialaPierluigi Collinamark clattenburgFinala Cupei Mondiale
Din articol

Fostul mare arbitru englez Mark Clattenburg susține că are informații potrivit cărora FIFA ar vrea să îl trimită la marea finală a Cupei Mondiale pe italianul Maurizio Mariani (44 de ani).

Mark Clattenburg susține că finala Cupei Mondiale ar putea fi arbitratată de italianul Maurizio Mariani

Clattenburg, care a arbitrat finala EURO 2016 sau finala Champions League din același an, crede că ar fi o mare greșeală din partea FIFA să trimită din nou un italian la finala Cupei Mondiale. În 2014, la Germania - Argentina 1-0, duelul a fost condus de Nicola Rizzoli.

"Aud din nou că ar putea fi un arbitru italian. Infantino este italian (n.r - născut în Elveția, dar are și cetățenie italiană), Collina este italian. O mare parte din puterea din arbitraj și din lumea fotbalului este italiană.

FIFA trebuie să mențină mulțumite toate cele șase confederații, iar dacă ne uităm în urmă, în 2010 finala a fost arbitrată de un englez, în 2014 de un italian, în 2018 de un argentinian, iar în 2022 de un polonez. Dacă mergem din nou pe varianta unui italian, înseamnă că nu mai există alți arbitri în afară de cei italieni?

Dacă și anul acesta un arbitru italian va primi din nou această oportunitate, având în vedere tot ce s-a întâmplat cu FIFA la acest turneu, pentru mine ar fi o mare surpriză.

Ar supăra foarte multă lume dacă am avea din nou un arbitru italian. Nu spun că un arbitru italian nu ar merita această delegare, dar există foarte mulți arbitri talentați care ar putea conduce acel meci", a spus Clattenburg, citat de Football Italia.

Cine este Maurizio Mariani

Maurizio Mariani are 44 de ani și se află pe lista FIFA din 2019. În sezonul trecut a fost trimis de UEFA la finala Conference League dintre Crystal Palace și Rayo Vallecano, scor 1-0.

La această ediție a Cupei Mondiale, Mariani are până acum trei delegări: două în faza grupelor (Arabia Saudită - Uruguay 1-1, Columbia - RD Congo 1-0) și una în 16-imi (Brazilia - Japonia 2-1).

Mariani vine după un sezon în care a fost o prezență constantă în Champions League, cu 7 meciuri arbitrate. De asemenea, a fost trimis și la meciul din barajul pentru Mondial dintre Cehia și Danemarca.

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