Atacantul nu a rămas la gruparea dobrogeană și după salvarea de la retrogradare, dar va continua în Superliga României, acolo unde a fost transferat de Valeriu Iftime la FC Botoșani.

Mutarea a fost anunțată deja de patronul moldovenilor, dar anunțul oficial întârzie să apară. Motivul? Clubul l-a trimis la București în această perioadă pentru a-și rezolva problemele medicale.

Valeriu Iftime: ”Markovic e jucătorul nostru”

Valeriu Iftime are mare încredere în atacantul care a reprezentat una dintre marile speranțe ale fotbalului de la Craiova. Cândva, Markovic era titular incontestabil la Universitatea, actuala campioană a României.

"Markovic are o accidentare și i-am dat termen 3 săptămâni să știm exact care este starea lui. A fost la București, pare că este ok. Am semnat, să spunem așa, dar așteptăm să finalizăm totul după această perioadă de timp. Este fotbalistul nostru, condiționat însă de starea medicală.

A avut o ruptură musculară mai veche, cred că nu a fost tratată cum trebuie. Poate nu a știut copilul... E super fain ca om, îmi place mult și vreau să-l aduc. O să fie al nostru, sunt convins de asta. L-am trimis la București, iar abia de luni începe să alerge", a spus Iftime, pentru Digi Sport.

În prezent, Markovic este evaluat la 400.000 de euro de site-urile de specialitate.

Cifrele lui Jovan Markovic