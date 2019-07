Transferul lui Aissa Laidouni la FCSB nu a picat definitiv! Anuntul facut de agenta jucatorului. EXCLUSIV

Aissa Laidouni vrea sa joace la FCSB, insa Becali nu e dispus sa plateasca suma ceruta de agentii sai.

Aissa Laidouni era surpriza pregatita de FCSB in aceasta vara, insa mutarea a fost blocata de neintelegerile la negocieri intre Gigi Becali si agentia de impresariat a jucatorului francez. Becali s-a enervat cand i s-a cerut comision si a anuntat ca nu mai e interesat de transfer. Jucatorul viseaza sa revina in Franta si e constient ca mutarea la FCSB l-ar apropia de duelurile cu Mbappe din Ligue 1.



Unde s-au oprit negocierile: agenta lui Laidouni a cerut procent la revanzare!

"Aissa avea 6000 pe luna la Voluntari, nu 5000, plus bonusuri, o gramada de bonusuri, iar Aissa are bonusuri la goluri, la pase de gol si a dat 9 goluri si pase de gol.

In momentul in care o echipa face o oferta, eu fac o contraoferta, dupa ce discut cu jucatorul. Ceea ce am cerut este procentul la vanzare, toti jucatorii de la USM care sunt in Romania si care vor veni, pentru toti noi cerem procent la revanzare , daca nu as avea incredere in jucator, nu as cere procent si as fi multumita ca am oferta de la Steaua pentru Laidouni si gata, sa semneze.

Acestea sunt problemele.. deci in primul rand salariul jucatorului si perioada de timp. Daca isi vor sustine doar oferta pe care au facut-o, Aissa nu va merge la FCSB. Este prima data cand lucrez cu domnul Becali. E dificil sa lucrezi in Romania cu oricine", a spus Liubliana Nedelcu, agenta lui Laidouni, pentru Sport.ro.



Laidouni vrea cresteri progresive de salariu la FCSB!

"Eu am cerut ca salariul lui Aissa sa fie mai mare decat ceeea ce a oferit dansul si salariul sa-i creasca, nu sa fie acelasi salariu pe toata perioada de timp. USM nu ia niciodata procent din salariul jucatorului, iar martori sunt toti jucatorii pe care ii avem.

Niciun impresar nu lucreaza degeaba, nimeni.. nu doar impresarii. Ar trebui sa-i maresc si mai mult contractul ca sa pot sa iau de la Aissa. Dansul spune sa luam de la jucator dar jucatorul nu e multumit nici cu ce i s-a oferit acum", a mai spus Liubliana Nedelcu.



"FCSB e FCSB, mai e timp pentru transfer!"





"Visul lui Aissa este sa revina in liga 1 din Franta, iar de la FCSB ar putea cu siguranta, de acolo ar putea pleca in Franta sigur.

Perioada de transferuri se termina pe 1 septembrie, norocul nostru este ca liga 1 incepe foarte devreme si daca va juca la fel ca pana acum la Voluntari sau mai bine, mai are destul timp sa plece.

El este incantat, noi suntem incantati ca doar FCSB e FCSB dar nu in orice conditii", a mai spus Liubliana Nedelcu, agenta lui Laidouni, pentru Sport.ro.



Gigi Becali, despre transferul lui Laidouni: Ii pun contractul in fata, sa vezi ce uita de impresar!

Gigi Becali a anuntat in direct la PROX ca inca mai spera sa-l aduca pe jucatorul francez in varsta de 22 de ani sa vina la FCSB.



"Laidouni... nu-l mai luam in conditiile de care se vorbeste acum. El avea 5000 pe luna la Voluntari. Am zis sa-i dam 10 000. Impresara a zis ca trebuie sa luam in calcul procente si comision pentru impresar. Asta ar fi chiar culmea. Eu, Gigi Becali, Steaua, sa dau procente la impresar. N-am dat niciun comision la impresar. Vrei comision? Ia de la jucator! Ia-ti comisionul dinainte. Eu negociez banii mei. Daca impresarul e avocatul jucatorului, cum sa-i dau eu bani. Sa ia de la client! Eu merg pe niste conditii in viata. Clubul Steaua sa-i dea procent din vanzare. Asta nu se va intampla niciodata. N-am nevoie de Laidouni si cu asta, basta. Ii trimit contractul jucatorului si gata. Uite, impresara ta vrea comision si procent. Semnezi sau nu? Vezi cum semneaza jucatorul si uita de impresar", a spus Becali la PROX.

Aissa Laidouni are 22 de ani si e cotat la 600.000 de euro. Mijlocasul a fost adus de Voluntari anul trecut de la Angers. In acest sezon, Laidouni a jucat 29 de meciuri pentru Voluntari si a reusit 6 goluri.