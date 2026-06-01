Fosta campioană a României a tremurat serios pentru rămânerea în Superliga României, după 3-3 la Târgoviște și 1-1 la Constanța. Meciul a fost decis la penalty-uri, unde băieții lui Flavius Stoican s-au impus fără emoții, cu patru goluri din patru.

Basarab Panduru, fostul mare internațional, nu a iertat-o pe Farul, chiar dacă fosta campioană s-a salvat la limită. ”Nu poți să te uiți la așa ceva”, spune analistul TV.

Basarab Panduru: ”Nu poți să te uiți la așa ceva”

Acesta a criticat în termeni duri jocul modest al echipei pregătite de Flavius Stoican, al cărui viitor este pus sub semnul întrebării, chiar dacă și-a îndeplinit obiectivul pentru acest final de sezon.

„Nici nu știu dacă pot să spun ce aș fi vrut. Ăsta nu e fotbal. Indiferent cum vrei să o dai, nu poți să te uiți la așa ceva. Te chinui să te uiți. Te uiți la Farul și nu mai recunoști nimic.

Nu se poate să ajungi atât de slab. Avea probleme cu o echipă de Liga 3 azi. Nu știu cum joacă Poli Timișoara, dar Farul ar fi avut probleme cu ea. Să nu poți să dai o centrare, nu poți să dai o pasă.

Ai ajuns atât de jos, e greu de privit. Chinuitor e și pentru noi să ne uităm la așa ceva, nu doar pentru Farul. Fotbal-țurcă, nu credeam că în 2026 poți să mai vezi așa ceva”, a spus Panduru, la Prima Sport.

Farul Constanța - Chindia Târgoviște 1-1 (4-2 d.l.d.)