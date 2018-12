"Transferul" care o sa SCHIMBE TOT la FCSB! "EL o sa faca diferenta!" Pe cine pariaza Reghecampf in retur

Laurentiu Reghecampf nu vrea sa revina la FCSB in locul lui Dica.

Liber de contract dupa despartirea de Al Wahda, Laurentiu Reghecampf anunta ca nu se pune problema pentru o noua revenire la FCSB. El il propune pe Dan Alexa in locul sau si e convins ca echipa lui Becali pastreaza mari sanse la titlu, in ciuda diferentei de 6 puncte fata de CFR.

Revenirea lui Pintilii va fi transferul inceputului de an, crede Reghecampf.

"Steaua va arata mai bine dupa perioada de pauza, pentru ca vor intra toti jucatorii accidentati. Cred ca Steaua are sanse foarte mari sa castige titlul. Pinti o sa faca diferenta la mijloc si cu siguranta va strange echipa in jurul lui, langa el”, a spus Reghecampf.

Reghecampf nu exclude pe viitor o revenire la FCSB. ”Este posibil orice. Stiti care e relatia mea cu Gigi si respectul pe care il am fata de Steaua. Este echipa mea de suflet, dar acum nu se pune problema sa revin. Am alte planuri legate de mine si de familia mea, plus ca am pe masa o oferta foarte buna”, a mai spus Reghecampf, la Digi.



"ACCIDENTARILE I-AU CAUZAT LUI DICA"

Reghe crede ca performantele lui Dica au fost afectate de accidentarile numeroase din ultima perioada.

"In ultima perioada, au fost foarte multe accidentari la Steaua, nu e usor sa ai o alta echipa la fiecare partida, sa ai parte de jucatori accidentati in fiecare sapamana si sa trebuiasca sa improvizezi si sa schimbi echipa de la etapa la etapa. Ce s-a hotarat la Steaua nu este problema mea, nu-mi dau eu cu parerea. Cred ca pentru Dica a fost o experiernta foarte buna pentru ca a crescut foarte mult si numele lui a crescut foarte mult.

Daca suntem rautaciosi, putem spune ca depinde de preparatorul fizic, ceea e nu e cazul pentru ca il cunosc foarte bine. Au avut parte si de foarte mult ghinion. (...) In momentul de fata nu exista o alta echipa cu un lot mai valoros decat cel de la Steaua. S-au facut anumite sacrificii. Nu vreau sa se interpreteze si sa se spuna ca Dica n-a facut ce trebuia", a spus Laurentiu Reghecampf.