ULTIMA ORA | OFERTA BOMBA primita de Reghe: "EXCLUS sa vina la FCSB!" Ar trebui sa renunte la o avere

Numele lui Laurentiu Reghecampf a fost vehiculat printre cele ale posibililor inlocuitori ai lui Nicolae Dica pe banca FCSB.

Totusi, patronul Gigi Becali a spus ca e exclus ca Reghe sa ajunga la FCSB pentru ca are o oferta de 3 milioane de euro din strainatate. Antrenorul era prima varianta, insa acum patronul stelist trebuie sa se reorienteze.

"Eu vorbesc cu Reghecampf, dar el are oferta. E exclus, cum sa refuze 3 milioane de euro (n.r. de afara) ca sa vina pe 10 mii de euro (n.r. ? Era prima varianta daca il puteam pune. Teja e un baiat cu bun simt, il cunosc pe tatal lui, am crescut cu el. Nu pot sa spun care este al 3-lea pentru ca nu am vorbit cu el. De ce sa intru in conflicte?

In ceea ce priveste antrenorul, Ana Maria are influenta 0, MM are si el influenta 0. Il intreb ce parere are pentru ca as vrea sa agreeze varianta aleasa. Nu ma consult cu nimeni, in afara de MM. Sa zicem ca nu are influenta 0, ci 10 pe o scara de la 0 la 100", a spus Becali la DigiSport.

FCSB trece prin momente tensionate. Echipa s-a despartit de Nicolae Dica, cel care si-a dat demisia dupa ce l-a nemultumit pe patron la meciul cu CFR Cluj de sambata de pe National Arena. Gigi Becali nu s-a suparat ca echipa a pierdut meciul cu 0-2, ci s-a declarat nemultumit de schimbarile pe care le-a facut antrenorul. Imediat dupa meci, Becali i-a cerut demisia lui Dica.