Olaroiu a dezvaluit secretul succesului la FCSB! Ce trebuie sa faca viitorul antrenor: "Eu cu Gigi am avut o relatie diferita!"

Cosmin Olaroiu a fost dorit in toamna de Gigi Becali la FCSB, insa a ramas la actuala sa echipa, Jiangsu Suning.

Nicolae Dica nu mai este antrenorul FCSB-ului dupa infrangerea din derby-ul cu CFR Cluj. Dica a plecat cu scandal, fiind criticat public de patronul Gigi Becali din cauza schimbarilor facute. Prezent la partida de sambata seara, Cosmin Olaroiu a vorbit despre situatia de la FCSB, acolo unde Gigi Becali ia toate deciziile importante.

Olaroiu spune ca si el a avut momente de cumpana in relatia cu Becali. Insa considera ca faptul ca acestea nu au ajuns in presa ca fiind elementul cheie pentru succesul avut de FCSB in acea perioada.

"V-am mai spus de 1.000 de ori, am avut o alta relatie. Eu cu Gigi am avut o relatie diferita decat orice alt antrenor pe care l-a avut. Si aici discutam despre doua lucruri diferite. Si eu am avut probleme, am avut multe discutii, si pro, si contra, dar niciodata nu am iesit sa le fac publice.

Acum, ele sunt prea publice, dar au fost tot timpul discutii. Au fost nemultumiri, probabil si de la el, probabil si de la mine, dar nu am iesit sa spun public niciodata. Noi avem tot timpul tendinta asta de a denatura si de a amplifica. Presa trebuie sa se vanda si voi stiti cel mai bine ce se cauta. De asta si apar lucrurile astea" a spus Cosmin Olaroiu pentru Telekom Sport.