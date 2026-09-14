Bourceanu a preluat echipa în iunie 2026. După primele trei etape din Seria H, Unirea Dej ocupă locul 8, cu trei puncte. Echipa are o victorie și două înfrângeri, primul succes venind chiar în ultima etapă, scor 3-0 în deplasare la Comuna Recea.

Cum se descurcă „Gattuso de România” în noul rol: „Cea mai mare bucurie”

Fostul mijlocaș a primit porecla „Gattuso de România” pentru stilul combativ pe care l-a avut în perioada în care era fotbalist. Acum, Bourceanu spune că principalul său obiectiv este progresul jucătorilor tineri.

„Cred că primul lucru pe care trebuie să-l îmbunătățesc sunt eu. Trebuie să am mai multă răbdare. Sunt momente în care mă învinovățesc pentru anumite lucruri, dar încerc să văd ce pot schimba. Băieții se antrenează bine, iar eu văd progres de la o săptămână la alta”, a spus Bourceanu la VOYO SPORT LIVE.

Pentru fostul internațional, cea mai mare satisfacție vine din evoluția fotbaliștilor pe care îi pregătește. „Cea mai mare bucurie este să compar primele antrenamente cu cele de acum. Am filmat 99% dintre ședințe și pot să văd că mulți jucători au îmbunătățit una sau mai multe acțiuni de joc. Asta este ceea ce îmi doresc, să le cresc șansa de a câștiga.”

Bourceanu are însă și o provocare importantă la Unirea Dej. În aproape fiecare meci trebuie să folosească 5-6 jucători eligibili pentru regula under.

„Este o dificultate, dar și o oportunitate. Trebuie să îi ajutăm să crească și să capete experiență. Uneori rezultatele nu sunt cele pe care ni le dorim, însă și înfrângerile pot avea un rol important pentru următoarea săptămână”, a mai spus fostul căpitan al FCSB.

Alexandru Bourceanu revine pe bancă sâmbătă, 19 septembrie, pentru deplasarea la Minerul Baia Mare din cadrul etapei #4 din Liga 3. Cele două formații se vor duela nu mai devreme de ora 17:00.