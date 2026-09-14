Cristiano Ronaldo a cerut pedepse pe viață! Reacția arabilor

Sâmbătă seară, Al Hilal a învins-o pe Al Taawon cu scorul de 6-0. Mai mulți suporteri ai celor de la Al Taawon au încercat să îl provoace pe Ruben Neves prin scandări legate de moartea lui Diogo Jota, un prieten apropiat al fotbalistului de la Al Hilal.

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Jota s-a stins din viață în urmă cu un an într-un tragic accident rutier în care și-a pierdut viața și fratele fostului fotbalist de la Liverpool și de la naționala Portugaliei.

În imaginile devenite virale pe rețelele sociale se observă cum suporterii lui Al Taawon încep să scandeze numele lui Diogo Jota, în timp ce Ruben Neves se pregătește să execute o fază fixă. Fotbalistul a răspuns printr-o ironie, i-a aplaudat, iar mai apoi a arătat spre cer și spre zona ochilor.

"Sper că acum nu se vor duce să se roage după ceea ce au făcut", a spus Neves despre gestul fanilor arabi.

Cristiano Ronaldo a avut o reacție mai dură și a cerut suspendări pe viață pe stadioane pentru fanii cu pricina.

"Liga trebuie să ia măsuri și să pedepsească un asemenea comportament al fanilor. Ăsta nu mai e fotbal și trebuie să existe limite. Oamenilor care se comportă astfel nu ar mai trebui să li se permită niciodată să intre pe un stadion", a scris Cristiano Ronaldo, pe Instagram.

În cursul zilei de luni a venit și reacția Federației de Fotbal din Arabia Saudită și a Ligii Profesioniste. Cele două entități care guvernează fotbalul arab au semnat un comunicat comun în care au vorbit despre ”practicile inacceptabile” ale fanilor care nu se aliniază cu ”valorile și principiile fotbalului arab”.