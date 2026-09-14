Cristiano Ronaldo a cerut pedepse pe viață! Reacția arabilor

Cristiano Ronaldo a cerut pedepse pe viață! Reacția arabilor Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cristiano Ronaldo a luat o atitudine fermă după ce în fotbalul arab s-au desfășurat scene regretabile.

TAGS:
Cristiano RonaldoAl Hilalal nassr
Din articol

Sâmbătă seară, Al Hilal a învins-o pe Al Taawon cu scorul de 6-0. Mai mulți suporteri ai celor de la Al Taawon au încercat să îl provoace pe Ruben Neves prin scandări legate de moartea lui Diogo Jota, un prieten apropiat al fotbalistului de la Al Hilal.

Reacția Federației Arabe de Fotbal după ce Cristiano Ronaldo a cerut suspendări pe viață pentru fanii arabi

  • Cristiano ronaldo ingredient secret
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Jota s-a stins din viață în urmă cu un an într-un tragic accident rutier în care și-a pierdut viața și fratele fostului fotbalist de la Liverpool și de la naționala Portugaliei.

În imaginile devenite virale pe rețelele sociale se observă cum suporterii lui Al Taawon încep să scandeze numele lui Diogo Jota, în timp ce Ruben Neves se pregătește să execute o fază fixă. Fotbalistul a răspuns printr-o ironie, i-a aplaudat, iar mai apoi a arătat spre cer și spre zona ochilor.

"Sper că acum nu se vor duce să se roage după ceea ce au făcut", a spus Neves despre gestul fanilor arabi.

Cristiano Ronaldo a avut o reacție mai dură și a cerut suspendări pe viață pe stadioane pentru fanii cu pricina.

"Liga trebuie să ia măsuri și să pedepsească un asemenea comportament al fanilor. Ăsta nu mai e fotbal și trebuie să existe limite. Oamenilor care se comportă astfel nu ar mai trebui să li se permită niciodată să intre pe un stadion", a scris Cristiano Ronaldo, pe Instagram.

În cursul zilei de luni a venit și reacția Federației de Fotbal din Arabia Saudită și a Ligii Profesioniste. Cele două entități care guvernează fotbalul arab au semnat un comunicat comun în care au vorbit despre ”practicile inacceptabile” ale fanilor care nu se aliniază cu ”valorile și principiile fotbalului arab”.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Răsturnare de situație după ce Trump a anunțat un acord între Rusia și Ucraina. Zelenski a răbufnit
Răsturnare de situație după ce Trump a anunțat un acord între Rusia și Ucraina. Zelenski a răbufnit
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali a ”tocat” un jucător de la FCSB și a anunțat un nou transfer: ”Ești hapsân, încăpățânat?”
Gigi Becali a ”tocat” un jucător de la FCSB și a anunțat un nou transfer: ”Ești hapsân, încăpățânat?”
Denis Drăguș, războinic după debutul la FCSB! Ce a spus despre obiectivul de 20 de goluri setat de Gigi Becali
Denis Drăguș, războinic după debutul la FCSB! Ce a spus despre obiectivul de 20 de goluri setat de Gigi Becali
Mihai Stoica, avertisment după FCSB - Petrolul: „Suntem în afara play-off-ului! Nici nu știi ce-ți dorești”
Mihai Stoica, avertisment după FCSB - Petrolul: „Suntem în afara play-off-ului! Nici nu știi ce-ți dorești”
Leeds - Newcastle 4-1! Spectacol cu cinci goluri în Premier League (VOYO SPORT 1)
Leeds - Newcastle 4-1! Spectacol cu cinci goluri în Premier League (VOYO SPORT 1)
Declarațiile lui Marius Baciu după FCSB - Petrolul 2-2. Ce a spus despre Karlo Muhar, Denis Drăguș și gafele din apărare
Declarațiile lui Marius Baciu după FCSB - Petrolul 2-2. Ce a spus despre Karlo Muhar, Denis Drăguș și gafele din apărare
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
U Craiova, cel mai scump transfer din Superliga! A plătit 2,5 milioane de euro

U Craiova, cel mai scump transfer din Superliga! A plătit 2,5 milioane de euro

FCSB, nou tun financiar: a vândut trei fotbaliști pentru 5 milioane de euro!

FCSB, nou tun financiar: a vândut trei fotbaliști pentru 5 milioane de euro!

Zverev, campionul huiduit la New York. Shelton cere deja schimbarea unei reguli: germanul a întrecut orice măsură la US Open

Zverev, campionul huiduit la New York. Shelton cere deja schimbarea unei reguli: germanul a întrecut orice măsură la US Open

Ilie Dumitrescu, verdict despre numirea lui Florin Maxim la FCSB

Ilie Dumitrescu, verdict despre numirea lui Florin Maxim la FCSB

Panduru e convins: FCSB schimbă antrenorul. "S-ar putea să vină el, e liber"

Panduru e convins: FCSB schimbă antrenorul. "S-ar putea să vină el, e liber"

FCSB - Petrolul Ploiești 2-2, pe Sport.ro. Două puncte imense pierdute de roș-albaștri! Marius Baciu, la al patrulea meci fără victorie

FCSB - Petrolul Ploiești 2-2, pe Sport.ro. Două puncte imense pierdute de roș-albaștri! Marius Baciu, la al patrulea meci fără victorie



Recomandarile redactiei
Gigi Becali a ”tocat” un jucător de la FCSB și a anunțat un nou transfer: ”Ești hapsân, încăpățânat?”
Gigi Becali a ”tocat” un jucător de la FCSB și a anunțat un nou transfer: ”Ești hapsân, încăpățânat?”
Denis Drăguș, războinic după debutul la FCSB! Ce a spus despre obiectivul de 20 de goluri setat de Gigi Becali
Denis Drăguș, războinic după debutul la FCSB! Ce a spus despre obiectivul de 20 de goluri setat de Gigi Becali
Mihai Stoica, avertisment după FCSB - Petrolul: „Suntem în afara play-off-ului! Nici nu știi ce-ți dorești”
Mihai Stoica, avertisment după FCSB - Petrolul: „Suntem în afara play-off-ului! Nici nu știi ce-ți dorești”
„Extraordinar!” Gigi Becali și-a numit favoritul după FCSB - Petrolul 2-2
„Extraordinar!” Gigi Becali și-a numit favoritul după FCSB - Petrolul 2-2
Declarațiile lui Marius Baciu după FCSB - Petrolul 2-2. Ce a spus despre Karlo Muhar, Denis Drăguș și gafele din apărare
Declarațiile lui Marius Baciu după FCSB - Petrolul 2-2. Ce a spus despre Karlo Muhar, Denis Drăguș și gafele din apărare
Alte subiecte de interes
Cristiano Ronaldo și-a lansat canal de YouTube
Cristiano Ronaldo și-a lansat canal de YouTube
Presa arabă l-a "mâncat de viu" pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: "Cum îți permiți să faci așa ceva?"
Presa arabă l-a "mâncat de viu" pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: "Cum îți permiți să faci așa ceva?"
Cristiano Ronaldo, ironizat după umilința din Supercupă. Gestul făcut de rivalii de la Al Hilal
Cristiano Ronaldo, ironizat după umilința din Supercupă. Gestul făcut de rivalii de la Al Hilal
Karim Benzema îl 'trădează' pe Cristiano Ronaldo? Transfer neașteptat între două rivale din Arabia Saudită
Karim Benzema îl 'trădează' pe Cristiano Ronaldo? Transfer neașteptat între două rivale din Arabia Saudită 
CITESTE SI
Un mecanic auto a dezvăluit modelul care merită cumpărat mai degrabă la mâna a doua decât nou. „Este o alegere foarte bună”

stirileprotv Un mecanic auto a dezvăluit modelul care merită cumpărat mai degrabă la mâna a doua decât nou. „Este o alegere foarte bună”

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Comuna fără niciun elev, unde statul construiește o școală și primarul vine la birou cu elicopterul. Miliarde pe sate fantomă

stirileprotv Comuna fără niciun elev, unde statul construiește o școală și primarul vine la birou cu elicopterul. Miliarde pe sate fantomă

Anunțul meteorologilor după ce vremea s-a răcut brusc. La noapte, termometrele ating 6 grade și va ploua în mai multe zone

stirileprotv Anunțul meteorologilor după ce vremea s-a răcut brusc. La noapte, termometrele ating 6 grade și va ploua în mai multe zone

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UEFA Europa League
Universitatea Craiova - Ararat-Armenia
Universitatea Craiova VS. Ararat-Armenia


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!