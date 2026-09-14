Karlo Muhar este titular la FCSB, în timp ce Denis Drăguș este doar pe banca de rezerve.

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La fel ca în derby-ul cu Dinamo, FCSB începe cu Ștefan Târnovanu în poartă. Linia defensivă a suferit, însă, modificări față de ultimul meci. Ronny Labonne îi va lua locul lui Vali Crețu în flancul drept al apărării, în timp ce pe partea opusă Ricardo Pădurariu va continua să se ocupe de flancul stâng.

Centrul defensivei va fi asigurat de Joyskim Dawa și Dylan Batubinsika, având în vedere că Andre Duarte a văzut cartonașul roșu în meciul cu Dinamo.

La închidere se vor afla Ofri Arad și Karlo Muhar, care își face debutul la gruparea roș-albastră. În compartimentul ofensiv se vor afla David Miculescu, Juri Cisotti și Meriton Korenica în spatele vârfului Arnold Garita.

Este important de menționat faptul că Denis Drăguș se află pe banca de rezerve și ar putea debuta și el la echipa antrenată de Marius Baciu.