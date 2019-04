Transfer URIAS pentru Ianis Hagi: "Doi prieteni vechi isi dau mana" E chemat sa fie IDOL pe un loc de legenda

Chemat de Becali la FCSB, Ianis Hagi are mai multe oferte din strainatate.

Dupa Anderlecht, Girona si FCSB, Galatasaray intra in cursa pentru Ianis Hagi. Publicatia Aksam din Turcia anunta ca Gica Hagi este chemat de fostul sau antrenor Fatih Terim la negocieri pentru transferu lui Ianis. Hagi a fost idol la Galatasaray, iar fiul sau e dorit acum de echipa din Istanbul. Ianis e nascut chiar la Istanbul in perioada in care tatal sau era campionul Turciei si cucerea Cupa UEFA. Fanii turci adora numele Hagi, iar Ianis ar fi idol pe noul Ali Sami Yen.

Turcii cred ca Fatih Terim il poate convinge pe Hagi sa-l cedeze pe fiul sau la Galata, care lupta pentru titlu cu Istanbul BB in acest sezon, locul 2, la 3 puncte in spate.

"Legendarul Gheorghe Hagi se va intalni, la finalul acestui sezon, cu Fatih Terim, pentru a discuta transferul fiului sau la Galatasaray. Ianis Hagi este primul nume de pe agenda clubului galben-rosu. Fiul lui Gheorghe Hagi, care i-a castigat pe suporteri cat timp a jucat la Galatasaray, ar putea imbraca tricoul purtat de tatal sau.

Romanul a fost transferat o perioada de Fiorentina, dar s-a intors la Viitorul. Acum, vrea o noua provocare in cariera. Si vrea sa-i calce pe urme tatalui sau. "Doi prieteni vechi isi dau mana", anunta Aksam.



Becali: Ii vrea pe Gica si Ianis Hagi la FCSB!

Gigi Becali a anuntat de dimineata la PROX ca vrea sa-i aduca pe Gica Hagi si pe Ianis la pachet din vara la FCSB.



"Obiectivul numarul 1 pentru mine e sa-l iau pe Ianis. Sa vedem daca pot sa-l iau. In sezonul urmator, Ianis o sa fie in vestiarul FCSB! Vreau sa dansez la anul pe Arena Nationala 'Pamporea' cu Ianis in vestiar, dupa ce luam campionatul. Si va mai zic una, mi-a trecut prin cap sa dansez 'Pamporea' cu Ianis si Gica. Ii vreau pe cei doi Hagi la FCSB! Acum pot sa zic, ca a trecut meciul", a declarat Gigi Becali la ProX.

La cateva momente dupa ce a facut afirmatia, patronul FCSB a incercat sa mai nuanteze declaratia: "E doar un gand, asa! Nici nu stiu daca pot!"

"Bine, nu stiu daca se poate sa-l iau pe Gica! Dar cum a jucat el cu Calcan si cu Ganea junior...Am glumit acum! Am zis ce mi-a trecut prin cap! E doar un gand, asa! Nici nu cred ca pot! Cine stie, o sa vedem noi!", a mai precizat Becali.