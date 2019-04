Se poate si invers! Viitorul vrea sa aduca in vara un super jucator de la FCSB: singura conditie pusa de Gica Hagi lui Gigi Becali

Pana acum am fost obisnuiti ca doar FCSB sa aduca jucatori de la Viitorul, dar in vara am putea vedea si reversul medaliei.

Viitorul vrea sa ia un jucator din echipa lui Becali, jucator intrat deja in dizgratia patronului. Fanatik noteaza ca Dragos Nedelcu este fotbalistul dorit de Gica Hagi. "Regele" vrea sa-si "repatrieze" fostul elev in cazul in care Viitorul va prinde cupele europene. Hagi este convins ca ii poate revitaliza cariera lui Nedelcu, care a intrat pe o panta descendenta imediat dupa transferul la FCSB, si vrea sa-l ia sub forma de imprumut.

Gica Hagi a pus o conditie esentiala pentru ca mutarea sa aiba loc la finalul sezonului: salariul jucatorului sa fie suportat de ambele cluburi, in aceeasi proportie. Gigi Becali nu este de acord cu o cedare definitiva a lui Nedelcu. Patronul FCSB vrea sa isi recupereze cele doua milioane de euro investite in transferul mijlocasului, dar daca in vara nu va primi o oferta clara in acest sens, va accepta varianta imprumutului.