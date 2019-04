BOMBA ANULUI in Romania! Becali a facut anuntul care arunca in aer Liga 1: "Ianis o sa fie in vestiarul FCSB din sezonul viitor!" Cine ii ia locul lui Teja

VIITORUL 1-1 FCSB | FCSB a ramas la 5 puncte in spatele liderului CFR.

Gigi Becali are un plan urias pentru sezonul viitor la FCSB. Va incerca sa-i aduca pe Gica Hagi si pe fiul sau la echipa.

"Obiectivul numarul 1 pentru mine e sa-l iau pe Ianis. Sa vedem daca pot sa-l iau. In sezonul urmator, Ianis o sa fie in vestiarul FCSB! Vreau sa dansez la anul pe Arena Nationala 'Pamporea' cu Ianis in vestiar, dupa ce luam campionatul. Si va mai zic una, mi-a trecut prin cap sa dansez 'Pamporea' cu Ianis si Gica. Ii vreau pe cei doi Hagi la FCSB! Acum pot sa zic, ca a trecut meciul", a declarat Gigi Becali la ProX.

La cateva momente dupa ce a facut afirmatia, patronul FCSB a incercat sa mai nuanteze declaratia: "E doar un gand, asa! Nici nu stiu daca pot!"

"Bine, nu stiu daca se poate sa-l iau pe Gica! Dar cum a jucat el cu Calcan si cu Ganea junior...Am glumit acum! Am zis ce mi-a trecut prin cap! E doar un gand, asa! Nici nu cred ca pot! Cine stie, o sa vedem noi!", a mai precizat Becali.

Becali: Nu mi-am pierdut speranta la titlu!

"Ce mai cauti sa te duci sa ai al doilea gol? E minutul 80. Nu inteleg. Stii ca trebuie sa castigi un meci cu Viitorul care ii are in teren pe Calcan si pe George Ganea, daca nu ii bati pe astia, stai acasa, nu te mai face fotbalist. Nu inteleg.

Speranta nu am pierdut-o, si CFR sunt slabi, si echipa asta noastra... Nu mai stiu ce sa cred, valoare este. Nu stiu ce nu au, ori nu avem... Nu au fost niciodata asa de slabi. Jocul cu Craiova a fost foarte bun. Nu contest, sunt jucatori valorosi, dar parca dorm pe teren, Coman.. parca era in nor, nu mai stia sa joace mingea. Filip parca era in adormire, primea pase, nu le intercepta, lasa sa se duca mingea la adversar. Parca sunt hipnotizati, drogati. Florinel Coman trebuia scos, a pierdut toate mingile", s-a plans Becali la PROX.