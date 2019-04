"Echipe din Anglia si Italia sunt interesate de el" Unde poate ajunge Ianis Hagi! Dezvaluirea facuta in direct!

Cristian Bivolaru a vorbit de posibilul transfer al lui Ianis Hagi.

Viitorul a reusit sa o incurce pe FCSB in drumul catre titlu, iar CFR ramane la cinci puncte distanta de echipa lui Mihai Teja. Ianis Hagi a reusit sa inscrie golul egalizator si directorul general al Viitorului, Cristian Bivolau, a vorbit la Ora Exacta in Sport de echipele care se intereseaza de fiul "regelui".

"Sunt convins ca Ianis va avea oferte. Am spus mai demult ca stilul lui s-ar potrivi in fotbalul spaniol, un fotbal care permite jucatorilor creativi sa fie pusi in valoare. Cred si belgienii, Standard si Anderlecht, sunt interesati. Din cate stiu, si din Anglia si din Italia e interes.

Referitor la declaratiile lui Gigi Becali, sunt convins ca Ianis nu poate lua in calcul o astfel de schema, un astfel de scenariu", a spus Cristian Bivolaru la PRO X.

Bivolaru a comentat si partida cu FCSB, spunand ca a fost una dramatica, incare oricare dintre cele doua echipe se putea impune.

"Finalul a fost unul nebun. A fost unul frumos pentru cei neimplicati, dar pentru noi a fost tensionat. Dramatic, chiar. S-a jucat pe contre si oricare dintre echipe putea castiga. Am reusit sa salvam sezonul la meciul cu Botosani si de atunci lucrurile au inceput sa arate mai bine", a spus directorul general al Viitorului.