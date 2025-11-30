Transfer ratat de FCSB: "A căzut, nu mai întrebați!"

Transfer ratat de FCSB: A căzut, nu mai &icirc;ntrebați! Superliga
FCSB și-a manifestat interesul pentru doi jucători de la CFR Cluj, însă se pare că ambele mutări au picat.

FCSBCFR Clujlindon emerllahuIuliu Muresan
Recent, Gigi Becali și-a manifestat interesul pentru atacantul Louis Munteanu și mijlocașul Lindon Emerllahu. Mutarea golgheterului din sezonul trecut la FCSB a picat din cauza pretențiilor financiare foarte ridicate, iar acum se pare că nici fotbalistul din Kosovo nu va face pasul la formația roș-albastră.

Iuliu Mureșan: "Nu se mai discută nimic despre Emerllahu și FCSB"

Iuliu Mureșan, președintele lui CFR Cluj, a transmis că varianta FCSB nu mai este de actualitate pentru Emerllahu, care se află și pe lista a două cluburi din Ucraina - Metalist Harkov și Polyssia.

"A căzut. Nu mai întrebați de FCSB. Nu se mai discută nimic despre Emerllahu și FCSB. N-avem discuții de niciun fel.

Nu e adevărat că Emerllahu a refuzat să meargă în Ucraina. Sunt două echipe din Ucraina care l-au vrut, dar n-a ieșit. Nu e căzut nimic, dar nici nu e nimic concret", a spus Mureșan, la Fanatik.

