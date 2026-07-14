Mijlocașul spaniol Ander Herrera, care pe 14 august va împlini 37 de ani, a revenit la Real Zaragoza, clubul la care s-a format, ce a retrogradat în divizia a treia a campionatului de fotbal al țării sale, scrie L'Equipe.

Ander Herrera a închis cercul. După o carieră care l-a purtat de la Bilbao până în Argentina, trecând pe la Manchester United și PSG, mijlocașul a revenit la Real Zaragoza, primul club din cariera sa. În ciuda retrogradării echipei în al treilea eșalon spaniol, bascul a ales să semneze un contract valabil pe un sezon.

În urmă cu câteva săptămâni, Herrera și-a reziliat contractul cu formația argentiniană Boca Juniors. Afectat frecvent de accidentări, internaționalul spaniol (două selecții) își va pune experiența în slujba unei echipe care vizează o revenire rapidă în liga a doua. De-a lungul carierei, el a disputat, printre altele, 284 de meciuri pentru PSG și Manchester United, dintre care 33 în Liga Campionilor, scrie AGERPRES.