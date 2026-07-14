Dan Gătăianțu, președintele Consiliului de Administrație de la Dinamo, a dezvăluit că formația din ”Ștefan cel Mare” se află încă într-o etapă de reconstrucție.

Dan Gătăianțu: ”Acționarii au injectat cam 17 milioane de euro!”

Din acest motiv, bugetul de transferuri pentru acest sezon nu va fi majorat și va fi similar cu cel din sezonul trecut. În același timp, oficialul clubului spune că Dinamo va încerca să sporească încasările.

”Dinamo încă nu e unde ne-am dorit, e în reconstrucție. În primii doi ani a trebuit să facem curat aici, în ultimul an a fost primul în care am pus baza ideii de performanță. Anul acesta simt că suntem multe mai pregătiți. Asta se va vedea și în cifrele financiare, sper că și pe gazon.

Bugetul nostru nu se schimbă comparativ cu anul trecut. Ce vrem noi anul acesta e să creștem venitul, pentru ca deficitul pe care îl avem să scadă. Nu aș vrea să spun o sumă. Pe de-o parte, faptul că nu ne-am calificat în Europa a însemnat o adaptare la această situație. Bugetul total o să fie similar cu cel de anul trecut”, a spus Dan Gătăianțu.

Oficialul clubului alb-roșu a dezvăluit că până în acest moment, Renovatio a contribuit cu aproximativ 17 milioane de euro la Dinamo, astfel că Gătăianțu anticipează faptul că, în 2027, Dinamo va reuși să se autofinanțeze.

”Până la momentul actual, acționarii au injectat cam 17 milioane de euro prin Red&White în Dinamo.

Anul acesta o să mai avem un deficit, o să fie mai mic decât cel de 5 milioane de anul trecut, estimez undeva între 1 și 2 milioane de euro, astfel încât anul 2027 să fie un moment de test, să demonstrăm că putem duce Dinamo acolo unde ne-am propus, într-o zonă echilibrată financiar”, a adăugat Gătăianțu.