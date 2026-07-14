Dinamo pregătește o mutare spectaculoasă! Acord cu Benfica pentru un jucător de națională

Bucureștenii încearcă să aducă un nume important în această perioadă de mercato și vizează semnătura lui Tomas Cruz, un jucător în vârstă de 21 de ani legitimat la Benfica B. Potrivit ProSport, suma de transfer agreată de cele două cluburi se ridică la aproximativ 450.000 de euro, cifră echivalentă cu actuala cotă de piață a internaționalului.

Deși portughezii și-au dat acordul pentru această mutare, fotbalistul al cărui angajament expiră la 30 iunie 2026 întârzie să parafeze contractul. Mijlocașul dorește să analizeze și alte opțiuni aflate pe masă înainte de a lua decizia finală, având anumite rețineri în a face pasul către fotbalul din România chiar în acest punct al carierei sale.