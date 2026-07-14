Dinamo pregătește o mutare spectaculoasă! Acord cu Benfica pentru un jucător de națională

Dinamo pregătește o mutare spectaculoasă! Acord cu Benfica pentru un jucător de națională Fotbal intern
SPORT.RO
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Formația din Ștefan cel Mare a ajuns la un consens cu echipa lusitană pentru transferul definitiv al unui mijlocaș.

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Tomas CruzDinamoBenfica B
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Bucureștenii încearcă să aducă un nume important în această perioadă de mercato și vizează semnătura lui Tomas Cruz, un jucător în vârstă de 21 de ani legitimat la Benfica B. Potrivit ProSport, suma de transfer agreată de cele două cluburi se ridică la aproximativ 450.000 de euro, cifră echivalentă cu actuala cotă de piață a internaționalului.

Deși portughezii și-au dat acordul pentru această mutare, fotbalistul al cărui angajament expiră la 30 iunie 2026 întârzie să parafeze contractul. Mijlocașul dorește să analizeze și alte opțiuni aflate pe masă înainte de a lua decizia finală, având anumite rețineri în a face pasul către fotbalul din România chiar în acest punct al carierei sale.

Cine este fotbalistul dorit de "câini"

Născut la Porto pe data de 26 iunie 2005, Tomas Cruz s-a format profesional în celebra academie a lui FC Porto și a trecut ulterior pe la echipele de juniori ale lui Hannover 96, înainte de a ajunge la Lisabona. Deși profilul său principal este de mijlocaș central, el poate fi utilizat atât într-un rol ofensiv, cât și la închidere.

În ciuda faptului că s-a născut în Portugalia, mijlocașul a ales să reprezinte Luxemburg la nivel internațional. Până în prezent, acesta a bifat 16 selecții și a marcat un gol pentru echipa de seniori, debutul său oficial producându-se pe 15 octombrie 2024.

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