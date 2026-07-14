Fostul dinamovist a fost prezentat oficial la gruparea roș-albastră în cursul zilei de luni.

Eddy Gnahore s-a sfătuit cu Dennis Politic înainte să semneze cu FCSB

Mijlocașul francez care a părăsit-o pe Dinamo pentru a semna cu marea rivală a ”Câinilor Roșii” a luat parte la un scurt interviu publicat pe rețelele sociale de către roș-albaștri.

Fotbalistul a răspuns la 12 întrebări fulger. Întrebat cine a fost primul jucător cu care a vorbit înainte de a semna cu echipa patronată de Gigi Becali, Eddy Gnahore l-a numit pe Dennis Politic, fostul căpitan al lui Dinamo care a făcut la rândul său pasul la formația roș-albastră.

Toate răspunsurile oferite de Eddy Gnahore

Ai o poreclă?

– Nu, Eddie e suficient de scurt.

Descrie-te în 3 cuvinte

– Profesionist, atletic și inteligent.

Cu ce coleg ai vorbit înainte de transfer?

– Dennis (Politic) primul.

Ce coleg ești cel mai nerăbdător să îl cunoști?

– Pe toți, să fiu sincer, par băieți de treabă. Așa că, sunt nerăbdător să îi cunosc pe toți!

Artistul preferat?

– Uh, probabil Drake.

Melodia preferată?

– 2Pac – „Changes”

Ce mănânci când te abați de la dietă?

– Edificil. Probabil… burger.

Ce pasiune ai în afara fotbalului?

– Să joc șah!

Dream job? Fără fotbal

– Pilot!

Idolul tău?

– Zinedine Zidane!

Spune-ne ceva în limba ta maternă!

– Venez au stade (n.r – în franceză) Înseamnă „Haideți la stadion!”

Un lucru care te face fericit?

– Să fiu sănătos!