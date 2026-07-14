Fostul dinamovist a fost prezentat oficial la gruparea roș-albastră în cursul zilei de luni.
Eddy Gnahore s-a sfătuit cu Dennis Politic înainte să semneze cu FCSB
Mijlocașul francez care a părăsit-o pe Dinamo pentru a semna cu marea rivală a ”Câinilor Roșii” a luat parte la un scurt interviu publicat pe rețelele sociale de către roș-albaștri.
Fotbalistul a răspuns la 12 întrebări fulger. Întrebat cine a fost primul jucător cu care a vorbit înainte de a semna cu echipa patronată de Gigi Becali, Eddy Gnahore l-a numit pe Dennis Politic, fostul căpitan al lui Dinamo care a făcut la rândul său pasul la formația roș-albastră.
Toate răspunsurile oferite de Eddy Gnahore
- Ai o poreclă?
– Nu, Eddie e suficient de scurt.
- Descrie-te în 3 cuvinte
– Profesionist, atletic și inteligent.
- Cu ce coleg ai vorbit înainte de transfer?
– Dennis (Politic) primul.
- Ce coleg ești cel mai nerăbdător să îl cunoști?
– Pe toți, să fiu sincer, par băieți de treabă. Așa că, sunt nerăbdător să îi cunosc pe toți!
- Artistul preferat?
– Uh, probabil Drake.
- Melodia preferată?
– 2Pac – „Changes”
- Ce mănânci când te abați de la dietă?
– Edificil. Probabil… burger.
- Ce pasiune ai în afara fotbalului?
– Să joc șah!
- Dream job? Fără fotbal
– Pilot!
- Idolul tău?
– Zinedine Zidane!
- Spune-ne ceva în limba ta maternă!
– Venez au stade (n.r – în franceză) Înseamnă „Haideți la stadion!”
- Un lucru care te face fericit?
– Să fiu sănătos!