Super transfer pentru Dan Șucu: atacantul de 41 de milioane de euro și-a dat acordul și semnează

Super transfer pentru Dan Șucu: atacantul de 41 de milioane de euro și-a dat acordul și semnează Fotbal extern
SPORT.RO
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Artem Dovbyk, atacantul legitimat la AS Roma, a acceptat să evolueze din sezonul viitor la Genoa, formație la care Dan Șucu este acționar.

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Genoa intenționează să își întărească linia ofensivă în actuala perioadă de mercato, iar internaționalul ucrainean Artem Dovbyk reprezintă principala țintă. Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, clubul rossoblu încearcă să obțină un împrumut cu opțiune de transfer definitiv, pregătind un contract valabil pe următoarele patru sezoane.

Un impediment în realizarea mutării este salariul anual de 3,5 milioane de euro pe care fotbalistul îl încasează în capitala Italiei, o sumă care depășește posibilitățile financiare ale clubului Genoa. Din acest motiv, echipa caută o soluție prin care AS Roma să suporte o parte din această remunerație.

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Dan Șucu / Foto: Getty Images.
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Cariera și cifrele lui Artem Dovbyk

Dovbyk a ajuns la formația romană în 2024, perioadă în care a lucrat scurt timp cu Daniele De Rossi, antrenorul care pregătește acum gruparea genoveză. În sezonul precedent, atacantul a evoluat în 18 partide și a marcat doar trei goluri, randamentul său fiind afectat de unele probleme medicale.

În vara anului 2024, AS Roma a achitat 41 de milioane de euro pentru a-l transfera de la Girona, după ce ucraineanul ieșise golgheter în LaLiga. Acolo, pe lângă goluri, a înregistrat și 8 pase decisive. Spaniolii au păstrat și un procent de 10% dintr-un viitor transfer al jucătorului.

Atacantul în vârstă de 29 de ani, cotat în prezent la 15 milioane de euro, are în CV echipe precum Dnipro, Zaria Bălți, Midtjylland și Sönderjyske. Fost adversar al naționalei României la Euro 2024, el caută acum să își relanseze cariera în fotbalul italian.

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