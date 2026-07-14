Răsturnare de situație în cazul lui Denis Drăguș! Visul lui Gigi Becali se năruie

Anunțul finanțatorului de la FCSB a venit după ce presa turcă a dezvăluit că Trabzonspor ia serios în considerare să îi rezilieze contractul fotbalistului, dar și după ce Marius Șumudică i-a transmis patronului de la FCSB că atacantul și-ar dori să semneze cu formația roș-albastră.

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În același timp, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a mărturisit că este sceptic în privința mutării, având în vedere că din partea lui Trabzonspor nu a venit o decizie finală în privința lui Denis Drăguș.

Se pare că MM Stoica a avut dreptate, iar ultima veste venită din Turcia îi dă toate planurile peste cap lui Gigi Becali. Publicația 61saat susține că Denis Drăguș se va alătura cantonamentului celor de la Trabzonspor în cursul zilei de miercuri.

Rămâne de văzut ce decizie vor lua turcii în privința fotbalistului, însă, având în vedere faptul că Drăguș va merge în cantonament alături de lotul condus de Fatih Tekke, este greu de crezut că turcii îi vor rezilia contractul fotbalistului român.