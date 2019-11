Transfer blocat! Fotbalistul pe care Becali il vrea e blocat la echipa de club: "Nu cred ca o sa ajunga la FCSB" 

Unul din obiectivele lui Gigi Becali pentru sezonul urmator este blocat la echipa de club.

Patronul FCSB-ului il vrea neaparat pe Andrei Chindris, fundasul lui FC Botosani. Becali ar vrea sa il ia in iarna, insa transferul ar fi imposibil din cauza sumei mari de bani pe care o cere echipa de club.

Coechipierul lui Chindris de la nationala de tineret, Olimpiu Morutan, a vorbit despre transferul lui.

"Patronul de la FC Botosani cere foarte mult pe el, este mai greu de convns. Nu cred ca Andrei va ajunge la FCSB", a declarat Morutan conform Digi Sport.

Andrei Chindris a auzit despre interesul FCSB-ului pentru el si a vorbit despre posibilitatea de a pleca de la Botosani.

"Am auzit si eu de interesul Stelei, al celor de la FCSB. Pana la iarna mai sunt doua luni si vreau sa-mi vad de treaba. Daca ma gandesc la viitor s-ar putea sa imi scada randamentul si nu vreau asta", a declarat si Chindris.

Andrei Chindris este cotat la 500.000 euro conform Transfermarkt. Fundasul a jucat 13 meciuri pentru Botosani in acest sezon si a debutat cu nationala de tineret a Romaniei in luna septembrie a acestui an.