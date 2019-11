"Mai stateam la masa si ma intreba de ce nu il bag pe ala!" Dezvaluiri INCREDIBILE despre modul in care dicteaza Becali la FCSB! Ce spune un fost antrenor al ros-albastrilor

Un fost antrenor de la FCSB a vorbit despre situatia de la club.

Fostul antrenor al celor de la FCSB in 2010, Ilie Dumitrescu, a vorbit despre relatia sa cu Gigi Becali din acea perioada si spune ca inca de pe acea vreme patronul ros-albastrilor dicta primul 11 si schimbarile de la club. Ilie Dumitrescu povesteste ca in momentul in care ajungi la FCSB trebuie sa respecti anumite reguli.

"Gigi Becali a incercat sa se bage peste mine, dar mai discret. N-a reusit! Mai statea la pranz, la masa si zicea: 'De ce nu-l bagi p-ala?'. El era genul de persoana care incerca sa se impuna.

Cand intri in contat cu Gigi Becali, vezi ca el nu este un om care nu spuna lucrurilor pe nume de la bun inceput. Adica se pune la masa cu tine si e foarte direct. Si-atunci, daca accepti regulile de la inceput, trebuie sa le respecti. Daca nu le respecti, ajungi la ca se s-a intamplat cu Narcis Raducan si cu Bogdan Andone", a spus Ilie Dumitrescu la GSP.

Ilie Dumitrescu a mai spus ca in monmentul in care ajungi la FCSB trebuie sa respecti anumite reguli, altfel risti sa ai parte de acelasi tratament pe care l-au avut Narcis Raducan si Bogdan Andone

"In momentul in care incepi sa ai o colaborare cu Gigi Becali trebuie sa respecti regulile lui. Regulile jocului impuse de el. Aici chiar trebuie sa respecti regulile lui Gigi Becali. Nu poti sa spui ca esti prieten cu cineva. E mai mult o chestie de respect. Deci pentru mine este foarte greu sa lucrez in conditiile astea cu Gigi Becali. Parerea mea e ca Gigi Becali nu-si doreste ca cineva sa aiba responsabilitate 100% asupra rezultatelor. Adica antrenorul sa aiba libertate si sa ia deciziile numai el. Becali vrea si el o felie", a mai spus Ilie Dumitrescu