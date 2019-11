"Am vrut sa ma las de fotbal din cauza lor!" Un jucator a vrut sa renunte la fotbal din cauza felului in care era tratat la FCSB! Dezvaluiri INCREDIBILE facute de fotbalist

Un fost jucator de la FCSB a vorbit despre perioada petrecuta la vicecampioana Romaniei.

Iulian Ciubotaru (19 ani), este un fost junior care a evoluat pentru FCSB, iar in acest moment joaca in Liga a 2-a la Metaloglobus. Acesta a vorbit despre calvarul prin care a trecut la FCSB, si despre momentul cand a vrut sa se lase de fotbal in urma tratamentului pe care l-a primit la echipa patronata de Gigi Becali. Acesta a povestit modul in care sunt tratati juniorii din Romania, chiar daca sunt legitimati la echipe mari precum FCSB.

"Am suferit o intindere de ligament colateral si trebuia sa fac o pauza de 3 luni de zile. Era domnul Massimo Pedrazzini si mi-a spus: 'Ciobi, mergi acasa, vii in luna iulie sa te faci bine, sa faci recuperare ca avem nevoie din august incolo'.

Am plecat acasa ca dupa doua saptamani sa primes un mesaj: 'Multumim frumos, poti sa vii sa iti iei actele sa pleci unde vrei tu'. Atunci am ramas masca. Ei mi-au spus sa ma intorc dupa o luna de zile, ca sa ajung acasa si sa imi spuna ca nu mai au nevoie de mine. A fost atat de mare socul, ca am vrut sa ma las de fotbal", a spus Ciubotaru pentru Fanatik.