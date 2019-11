BREAKING NEWS: le-a zis jucatorilor ca se intoarce! MM, la un pas de FCSB! Exclusiv: detalii de ultima ora

Mihai Stoica le-a transmis apropiatilor sai ca e gata sa se intoarca la FCSB.

Becali a insistat in ultimele zile si pare sa-l fi convins: MM va fi aproape sigur noul manager general al echipei, sustin sursele www.sport.ro.

MM a plecat in vara din cauza unor probleme in viata personala, dar si a implicarii tot mai mari a lui Becali in viata echipei. In locul lui Stoica a fost adus Narcis Raducan, care n-a rezistat insa decat 5 luni la FCSB. Becali n-a fost multumit de modul in care Narcis administra relatia cu arbitrii si cu adversarii, acuzandu-l ca e prea 'soft' desi mai multe situatii i-ar fi cerut sa fie vehement.

Mihai Stoica, 54 de ani, ar fi la al 5-lea contract cu FCSB.

Desi a plecat in startul sezonului, Stoica a ramas principalul consultant al lui Gigi Becali in privinta echipei. Patronul FCSB i-a cerut permanent parerea in privinta transferurilor pe care avea de gand sa le faca.