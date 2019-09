Tounkara de la Astra a SPART USA de la vestiar dupa ce a fost schimbat! Reactia FABULOASA a lui Tamas: "Sa nu-i faca dosar penal!"

Primul meci al etapei din Liga 1 dintre Academia Clinceni si Astra Giurgiu s-a incheiat cu scorul de 1-1.

Singurele reusite ale partidei au fost doua autogoluri. Primul a fost marcat de Gabi Tamas in minutul 31 si apoi in prelungirile primei reprize Alexandru Popescu a restabilit egalitatea, marcand in proprie poarta.

Meciul a avut parte si de un incident, Oumare Tounkara, jucator introdus in minutul 46, a fost schimbat in minutul 78 si a avut o iesire violenta. Atacantul s-a dus direct la vestiare unde a dat cu pumnul intr-o usa si s-a taiat foarte rau. Jucatorul in varsta de 29 de ani a venit in aceasta vara la Astra. El a fost adus de la Chateuroux din Franta unde a jucat 4 ani.

Gabi Tamas a comentat incidentul in gluma: "Sa nu-i faca vreun dosar penal, ca mie mi-au facut"

Antrenorul celor de la Astra, Dan Alexa, a spus ca a fost doar o schimbare tactica si nu are nimic cu Tounkara:

"Sigur e suparat pentru ca l-am schimbat si il inteleg, dar a fost doar o schimbare tactica"