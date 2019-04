CFR Cluj aplica tactica Astra Giurgiu! Cat costa un bilet la cel mai important meci al sezonului! "Cu Real Madrid joaca, atat de scumpe sunt"

Fanii sunt nemultumiti de pretul biletelor.

CFR Cluj si FCSB se intalnesc duminica in meciul care ar putea decide soarta titlului in acest sezon. Clujenii sunt la trei puncte de ros-albastrii si la sapte de Universitatea Craiova. In cazul unui succes, elevii lui Dan Petrescu devin principalii favoriti la castigarea trofeului.

Miza meciului i-a facut pe sefii de la Cluj sa mareasca substantial pretul biletelor, tactica intalnita des la meciurile de la Giurgiu dintre Astra si FCSB. Biletele la derby-ul de duminica au pretul unic de 70 de lei, indiferent de locul ocupat in stadion.

Fanii ardelenilor s-au declarat nemultumiti: "Cu Real Madrid joaca, atat de scumpe sunt biletele" sau "Pentru un student e cam mult", conform Telekom Sport. Cu toate acestea, directorul sportiv de la CFR Cluj a anuntat ca cererea de bilete depaseste cu mult numarul de tichete disponibile.

"Va fi un meci cu casa inchisa. Sunt mai multe cereri decat avem noi bilete disponibile. Ma astept la un meci incrancenat, in care niciuna din echipe nu isi permite sa piarda.

Meciul de duminica este extrem de important. Teoretic avem si varianta egalului, dar jucand acasa cu stadionul plin speram sa obtinem victoria. Daca ne impunem, luam un avans considerabil si o optiune serioasa pentru castigarea campionatului. Va fi un meci foarte greu, un meci foarte tensionat si nu cred ca va fi o diferenta mare", a spus Bogdan Mara pentru Digi Sport.