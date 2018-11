Gigi Multescu, sincer dupa ce a plecat de la Astra Giurgiu! "Eu zic ca am fost corect dat afara"

Gigi Multescu nu mai este antrenorul Astrei Giurgiu.

Gigi Multescu a fost din nou demis de la Astra Giurgiu. Dupa un inceput bun de sezon, formatia patronata de Ioan Niculae a dat de greu.

Astra a castigat cu Dinamo, Gaz Metan si U Cluj in Cupa, dar au urmat partidele cu granzii primei ligi. Alibec si compania au cedat cu FCSB, Viitorul si CFR, iar partida cu Poli Iasi a fost decisiva pentru Multescu.

"Eu spun ca am fost corect dat afara"

Gigi Multescu stie care este principalul motiv pentru care a fost demis. Partidele mai putin bune cu Viitorul, CFR si FCSB i-au fost fatale fostului antrenor de la Dinamo si Gaz Metan.

"A venit meciul cu CFR unde am dat gol in minutul 5, dar arbtirii care au arbitrat excelent in Champions League nu au vazut la noi din 5 metri. S-au adunat mai multe infrangeri in ciuda faptului ca am avut 4-5 ocazii in fiecare meci", a spus Gigi Multescu la Digi Sport.

in ciuda faptului ca a inscris o singura data, Multescu se declara multumit de randamentul oferit de Alibec pe perioada ultimului sau mandat la Giurgiu.

"Alibec a facut multe. In primele doua jocuri a fost peste asteptarile mele. A fost extraordinar. Gol, pasa de gol, extraordinar. A avut si ghinion Alibec. Una peste alta eram inca in obiectiv. Probabil ca evolutile care nu erau ca inainte. Si cu FCSB am avut atatea ocazii si penalty, cu Iasi la fel", a declarat Gigi Multescu.

Astra Giurgiu a fost aproape sa-l aduca pe Dan Alexa, dar fostul jucator de la Dinamo si Rapid a ales sa ramana la Dunarea Calarasi. Echipa din Giurgiu se afla pe ultimul loc de playoff, la 5 puncte de formatia de pe locul 5, Gaz Metan.