Budescu a readus GRATARUL la Astra Giurgiu! MM nu s-a putut abtine si a intervenit. Ce REPLICA i-a dat fostului jucator FCSB

Budescu n-a readus doar magiile lui la Astra, ci si moda gratarelor!

Budescu si Tamas au primit liber la gratare de la Alexa. Astra se pregateste in Poiana Brasov. A fost ospat mare dupa antrenament, iar Budescu s-a ocupat de pregatirea protapului.



MM Stoica a comentat imaginea postata de Tamas de la gratar.



"Numai fete noi, numai fete noi.. pun pariu ca domunl in dreapta e cu..." si imaginea unei bucati de carne, referindu-se la Budescu.



Mai mult, fostul manager sportiv de la FCSB a facut si el un gratar si a invitat-o pe Teodora. FOTO in galerie