Total neașteptat! Afacerea Louis Munteanu e o încurcătură totală: „L-a lăsat complet liber”

Louis Munteanu este unul dintre cei mai căutați jucători din Superliga, iar Nelu Varga a spus în mai multe rânduri că își dorește o sumă imensă în schibmul lui. Atacantul a fost aproape să plece în această vară de la CFR Cluj, dar transferul nu s-a mai realizat. Ardelenii au avut oferte inclusiv de la FCSB.

Afacerea Louis Munteanu e o încurcătură totală: „L-a lăsat complet liber”

Întrebat despre „afacerea” Louis Munteanu, Giovanni Becali a dezvăluit că jucătorul nu a fost cumpărat pe 2,3 milioane de euro de la Fiorentina, așa cum se știa în vara anului trecut. Impresarul a explicat că formația din Italia l-a cedat gratuit pe jucător, iar 50% din drepturile lui sunt deținute de impresarul atacantului, dar și de directorul sportiv de la Fiorentina.



„Dacă îl dădeau și pe Louis pe 7-8 milioane și să ia și niște procente, era altceva. Pe Munteanu, Fiorentina l-a lăsat complet liber. Americanul de acolo l-a lăsat liber. Suma care se va încasă pe transferul lui Munteanu va merge jumătate la directorul sportiv de la Fiorentina și un impresar. Ei doi o să ia 50% din suma de transfer, iar Neluțu Varga cealaltă jumătate. De asta vorbea Neluțu Varga. Îți spun din surse aproape oficiale: Fiorentina l-a lăsat liber. Dacă voia, îl împrumuta cu opțiune de cumpărare definitivă la o echipă de divizia B. Un atacant să dea 23 de goluri în Serie B? Luau 15 milioane pe el. Așa am auzit eu. Americanul de la Fiorentina l-a lăsat. Sunt sute de mii de impresari care duc puști din România în Italia și câți dintre ei reușesc? O să-ți dau eu o sursă și te convingi. Neluțu nu a dat nimic pe el. Doar contractul l-a plătit. L-a luat liber de contract. Fiorentina l-a lăsat liber la CFR. Nu a reușit acolo. A spus americanul că la ei nu intră. Au scăpat de el. Niciun ban nu a dat Neluțu. Mai există și sursa a doua care spune că Fiorentina vrea două milioane, dar eu știu că l-a lăsat gratis la CFR. Doar salariul jucătorului l-a plătit. Neluțu e vreun fraier? El vine din stradă, de la șmecherie. M-aș bucura enorm să reușească. M-aș bucura pentru amprenta pe care a lăsat-o în România”, a dezvăluit Giovanni Becali, conform Fanatik.ro.



În acest moment, Louis Munteanu e evaluat la 5 milioane de euro de transfermarkt.com, iar contractul său cu CFR Cluj expiră pe 30 iunie 2028. Atacantul a fost adus, în Gruia, în iulie 2024, de la Fiorentina, în schimbul sumei de 2,3 milioane de euro. De amintit că Louis Munteanu s-a accidentat, la încălzire, înaintea amicalului România - Canada (0-3) de vineri, de pe Arena Națională. Situația sa actuală, după această problemă, a fost comentată de patronul CFR-ului, Neluțu Varga, aici.

