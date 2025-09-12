După Kurt Zouma și Marcus Coco, în Gruia a ajuns și Islam Slimani, atacantul algerian de 37 de ani, cel mai bun marcator din istoria naționalei Algeriei.



Venirea lui Slimani este una dintre cele mai importante mutări ale verii în Superliga. Fotbalistul cu peste 100 de selecții la naționala Algeriei a oferit deja primele declarații din postura de jucător al CFR-ului și a transmis că vrea să aibă un impact major în sezonul actual.



Islam Slimani, primul interviu în tricoul lui CFR Cluj



Atacantul algerian, cu un CV impresionant care include echipe precum Leicester City, AS Monaco, Fenerbahce sau Anderlecht, a explicat de ce a ales să revină în Europa și ce a găsit la CFR Cluj.



„Sunt foarte fericit să fiu aici, la un club mare din România. Abia aștept să încep, să conduc echipa și să întâlnesc fanii. Vreau să marchez cât mai multe goluri și să ajut echipa să își atingă obiectivele.



Am jucat cu fotbaliști extraordinari, de la Mahrez la Fabregas, și am învățat ce înseamnă disciplina și mentalitatea de campion. La Cluj, vreau să le transmit aceste lucruri tinerilor. Pot să îi ajut să progreseze zi de zi.



Am găsit un club bine organizat, iar Clujul e un oraș în care ai multe lucruri de făcut. Totul m-a făcut să mă simt bine încă de la început. Avem un sezon lung, cu multe meciuri, iar noi vom face tot ce putem pentru a-i face fericiți pe suporteri”, a spus Slimani pentru canalul oficial al clubului.



De la Sporting și Leicester, la CFR Cluj



Cariera lui Islam Slimani a explodat în 2013, când Sporting Lisabona l-a transferat pentru 300.000 de euro. În Portugalia, atacantul a înscris 61 de goluri în trei sezoane, iar Leicester City, proaspăt campioană a Angliei atunci, l-a cumpărat pentru 31 de milioane de euro în 2016.



Slimani a bifat echipe importante din Premier League, Ligue 1 și Super Lig, iar la nivel internațional a cucerit Cupa Africii pe Națiuni în 2019 și a marcat 46 de goluri pentru Algeria, fiind golgheterul all-time al naționalei.

