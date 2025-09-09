Perioada de mercato s-a încheiat în România, dar și în majoritatea campionatelor importante din Europa. De acum, formațiile implicate în diferite competiții sunt nevoite să aștepte „fereastra“ de iarnă din ianuarie, pentru a-și întări loturile, pentru partea a doua a sezonului.

În acest context, a surprins foarte tare faptul că Louis Munteanu (23 de ani) e tot la CFR Cluj, deși plecarea sa era dată ca sigură, la un moment dat. Atât s-a vorbit pe marginea acestui subiect, încât până și Gigi Becali a făcut o ofertă pentru fostul internațional de tineret.

Louis Munteanu, variantele unui transfer-bombă

Faptul că vedeta formației din Gruia n-a plecat până în momentul de față e cu atât mai surprinzător cu cât, după cum sport.ro a arătat aici, Neluțu Varga a făcut o „curățenie“ masivă, în ultimele ore de mercato intern.

Pe de altă parte, posibila plecare a lui Louis Munteanu, încă de pe acum, rămâne în picioare. Pentru că mai sunt destule campionate, în care atacantul CFR-ului poate ajunge, în următoarele ore.

Iată când se încheie perioada de transferuri, în țările unde poate fi vândut Louis Munteanu, în scurt timp:

*Cipru – 9 septembrie (ultima zi de mercato)

*Arabia Saudită – 11 septembrie

*Turcia – 12 septembrie

*Rusia – 12 septembrie

*Grecia – 13 septembrie

*Qatar – 16 septembrie

*Israel – 22 septembrie

*Emiratele Arabe Unite – 2 octombrie

În acest moment, Louis Munteanu e evaluat la 5 milioane de euro de transfermarkt.com, iar contractul său cu CFR Cluj expiră pe 30 iunie 2028. Atacantul a fost adus, în Gruia, în iulie 2024, de la Fiorentina, în schimbul sumei de 2,3 milioane de euro.

De amintit că Louis Munteanu s-a accidentat, la încălzire, înaintea amicalului România - Canada (0-3) de vineri, de pe Arena Națională. Situația sa actuală, după această problemă, a fost comentată de patronul CFR-ului, Neluțu Varga, aici.

