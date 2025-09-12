Primul star pe care e gata să îl debuteze CFR Cluj + când revine Louis Munteanu

CFR Cluj va înfrunta Metaloglobus, în deplasare, sâmbătă, de la ora 21:30, în runda a noua din Superliga. Andrea Mandorlini a prefațat partida de la Clinceni.

louis munteanumarcus cocoCFR ClujKurt ZoumaAndrea Mandorlini
În pauza pentru meciurile echipelor naționale, CFR Cluj a dat adevărate lovituri de imagine după ce a obținut semnăturile unor jucători cu CV-uri impresionante, precum Kurt Zouma, Islam Slimani sau Marcus Coco.

Marcus Coco, gata să debuteze la CFR Cluj

Dintre cei trei, doar Marcus Coco este apt și ar putea debuta la CFR Cluj în meciul cu Metaloglobus, anunță Andrea Mandorlini. Fundașul dreapta sosește în România după 260 de meciuri în Ligue 1 pentru Guingamp și Nantes.

"Cunosc trecutul acestor trei jucători. Ce vă pot spune este că doar Coco s-a pregătit sută la sută cu echipa. Zouma și Slimani unt jucători pentru care carierele lor vorbesc de la sine. Vom vedea aportul pe care îl vor aduce echipei în momentul în care vor fi sută la sută din punct de vedere fizic. 

Da, e posibil ca Marcus Coco să debuteze mâine. Din punct de vedere fizic, el e cel mai pregătit dintre cei veniți. Nu a venit de multă vreme la echipă, dar pe acea poziție am avut câteva probleme. Abeid nu este în acest moment, deci Coco ar putea fi o soluție", a spus Andrea Mandorlini.

Cât va lipsi Louis Munteanu după accidentarea de la echipa națională

În schimb, CFR Cluj are probleme în atac, iar singurul vârf disponibil va fi Mohamed Badamosi (26 de ani). Andrea Mandorlini a anunțat că Louis Munteanu este așteptat să lipsească două-trei săptămâni după accidentarea suferită la echipa națională.

"Louis Munteanu nu va putea juca. E accidentat. Nu știu cât va mai dura, două-trei săptămâni. Dintre cei noi, doar Coco vine cu noi. Nici Muhar nu vine cu noi. S-a întors, e mai bine, dar încă nu e pregătit. Probabil are nevoie de încă o săptămână", a mai spus Mandorlini.

