Primul star pe care e gata să îl debuteze CFR Cluj + când revine Louis Munteanu

În pauza pentru meciurile echipelor naționale, CFR Cluj a dat adevărate lovituri de imagine după ce a obținut semnăturile unor jucători cu CV-uri impresionante, precum Kurt Zouma, Islam Slimani sau Marcus Coco.

Marcus Coco, gata să debuteze la CFR Cluj



Dintre cei trei, doar Marcus Coco este apt și ar putea debuta la CFR Cluj în meciul cu Metaloglobus, anunță Andrea Mandorlini. Fundașul dreapta sosește în România după 260 de meciuri în Ligue 1 pentru Guingamp și Nantes.



"Cunosc trecutul acestor trei jucători. Ce vă pot spune este că doar Coco s-a pregătit sută la sută cu echipa. Zouma și Slimani unt jucători pentru care carierele lor vorbesc de la sine. Vom vedea aportul pe care îl vor aduce echipei în momentul în care vor fi sută la sută din punct de vedere fizic.



Da, e posibil ca Marcus Coco să debuteze mâine. Din punct de vedere fizic, el e cel mai pregătit dintre cei veniți. Nu a venit de multă vreme la echipă, dar pe acea poziție am avut câteva probleme. Abeid nu este în acest moment, deci Coco ar putea fi o soluție", a spus Andrea Mandorlini.

