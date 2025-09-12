Fost jucător la Chelsea și West Ham, dublu campion în Premier League și câștigător al Ligii Campionilor, Zouma a semnat cu CFR Cluj după un sezon petrecut în Arabia Saudită, la Al Orobah.

Marius Bilașco neagă că Zouma ar avea un salariu de un milion de euro la CFR Cluj



Recent, impresarul Ioan Becali a speculat că Zouma ar avea un salariu colosal pentru nivelul României, nu mai puțin de un milion de euro anual.



CFR Cluj, prin vocea directorului sportiv Marius Bilașco, neagă această variantă. Fostul atacant susține că nu este vorba de un salariu astronomic, mai ales că ardelenii sunt monitorizați de FRF.



"Nu trebuie să te aștepți la salarii astronomice. Sunt jucători pe care patronul nostru a vrut să-i aducă. I-a convins să vină și i-a adus la Cluj.



Noi suntem în plafonul salarial. Avem o înțelegere cu Federația și n-avem voie să depășim. Noi suntem în acel plafon", a spus Marius Bilașco, la Prima Sport.



Pe lângă Kurt Zouma, CFR Cluj a mai adus alți doi fotbaliști cu CV-uri impresionante: fundașul lateral Marcus Coco și atacantul Islam Slimani.



"Singurul pe care l-am văzut a fost Coco. Ceilalți au făcut doar prima parte a antrenamentului cu echipa, apoi completări pe partea fizică, unde sunt deficitari.



Zouma e un tip extraordinar. E o plăcere să vorbești cu el. Toți trei sunt caractere frumoase. Am ajuns să-i cunosc cât de cât", a mai spus Bilașco.

Kurt Zouma, internațional francez cu trofeul Champions League și două titluri în Anglia

Kurt Zouma eram liber de contract din luna iulie. În sezonul trecut a evoluat pentru formația saudită Al Orobah, sub formă de împrumut de la West Ham United.



Zouma s-a format la Saint-Etienne, iar în 2014, la vârsta de 20 de ani, era cumpărat de Chelsea pentru aproape 15 milioane de euro. La formația de pe Stamford Bridge a strâns 151 de meciuri și a cucerit cinci trofee: Liga Campionilor, două titluri în Premier League, Supercupa Europei și Cupa Ligii Angliei.



Fundașul francez a ajuns în 2021 la West Ham, care a plătit 35 de milioane de euro către Chelsea. În tricoul "ciocănarilor", Zouma a strâns 103 partide și a cucerit trofeul Conference League în sezonul 2022/2023.



Zouma a strâns 11 meciuri și un gol la naționala de seniori a Franței, în perioada 2015-2021.

