Gigi Becali și Mihai Stoica s-au contrat în spațiul public. Patronul celor de la FCSB l-a acuzat pe președintele consiliului de administrație și echipa sa că nu au adus un mijlocaș defensiv valoros în iarnă.

Contre între Gigi Becali și Mihai Stoica

Stoica i-a transmis lui Becali că îi face munca mai complicată când se pronunță în privința lui Ofri Arad după ce l-a văzut doar o singură repriză.

„Gigi iar ne-a acuzat că nu am adus jucători. Așa este. Dacă tu-l vezi pe Ofri Arad o repriză și spui că nu e.... E complicat. Și eu trebuie să măsor de foarte multe ori până să tai, înainte să propun un jucător”, a reacționat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

Mihai Stoica îi cere răbdare patronului său

El a continuat explicând că Ofri Arad are nevoie de timp de adaptare la FCSB. Oficialul roș-albaștrilor a amintit că principala sa țintă a fost Lindon Emerllahu, transferat de Polissya Zhytomyr (Ucraina) pentru 1,5 milioane de euro de la CFR Cluj.

„Nu numai că a jucat în Champions League, dar era și al doilea căpitan de echipă. Trebuie avută răbdare! Hai să-l vedem întâi. Am explicat de ce a venit târziu, pentru că am fost convins că-l luăm pe Emerllahu (n.r. Lindon Emerllahu).

Aveam informația că Emerllahu, deși era dorit de două echipe din Ucraina, nu vrea sub nicio formă să plece acolo, nu am urmărit un alt jucător. Oferta de acolo a fost mult mai mare, din moment ce a trecut și peste spaima provocată de război”, a adăugat Stoica.

Opinia lui Becali despre Ofri Arad

Gigi Becali a vorbit despre Arad după FC Botoșani - FCSB 3-2, partidă în care internaționalul israelian (10 selecții) nu a fost pe teren, și a spus despre el că este mult prea lent.

„Vede jocul, dar e prea lent pe faza defensivă și nu are viteză de joc, ritm. Hai să spun un lucru. Eu trebuie să văd că atingi mingea. Dacă nu atingi, nu e în regulă” - au fost cuvintele lui Becali, potrivit digisport.ro.