FCSB pierde cu Farul și titlul este din ce în ce mai departe! Cine e puștiul care a învins campioana en-titre

Se dispută play-off și în Liga de Tineret.

”Victorie pentru Farul în duelul cu FCSB, iar constănțenii își măresc avansul în fruntea clasamentului”, titrează astăzi site-ul oficial al FRF, care publică situația din play-off-ul Ligii de Tineret.

”Duminică, 5 aprilie, s-au disputat partidele din cadrul etapei a 9-a din play-off-ul și play-out-ul Ligii de Tineret.

Derby-ul rundei s-a disputat la București, unde Farul s-a impus cu 1-0 în fața celor de la FCSB, grație reușitei semnate de Victor Popișteanu în cea de-a doua repriză a meciului.

Profitând de pasul greșit al clujenilor de la Universitatea, 2-2 în meciul de pe teren propriu cu UTA Arad, Farul a ajuns la 6 puncte avans în fruntea clasamentului, având 36 de puncte”, a notat FRF.

FCSB este campioana en-titre din Liga de Tineret.

FOTO ȘI VIDEO FCSB - Farul Constanța 0-1, cu Victor Popeșteanu marcator

Numele corect al marcatorului din derby este Victor Popeșteanu, mijlocaș central de 17 ani care are parte și de o prezentare completă din partea clubului Farul Constanța:

Clasamentul din play-off-ul Ligii de Tineret

1. Farul Constanța 36 p.

2. U Cluj 30 p.

3. FCSB 28 p.

4. FK Csikszereda 27 p.

5. Rapid 24 p.

6. FC Argeș 22 p.

7. UTA Arad 18 p.

8. FC Bacău 18 p.

Info: FRF

Foto și video: Academia Hagi/Farul Constanța

