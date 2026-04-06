”Victorie pentru Farul în duelul cu FCSB, iar constănțenii își măresc avansul în fruntea clasamentului”, titrează astăzi site-ul oficial al FRF, care publică situația din play-off-ul Ligii de Tineret.

”Duminică, 5 aprilie, s-au disputat partidele din cadrul etapei a 9-a din play-off-ul și play-out-ul Ligii de Tineret.

Derby-ul rundei s-a disputat la București, unde Farul s-a impus cu 1-0 în fața celor de la FCSB, grație reușitei semnate de Victor Popișteanu în cea de-a doua repriză a meciului.

Profitând de pasul greșit al clujenilor de la Universitatea, 2-2 în meciul de pe teren propriu cu UTA Arad, Farul a ajuns la 6 puncte avans în fruntea clasamentului, având 36 de puncte”, a notat FRF.

FCSB este campioana en-titre din Liga de Tineret.

