Atacantul a fost titular în meciul cu Turcia, scor 0-1, iar înaintea amicalului cu Slovacia a simțit dureri musculare, dar a ales să intre pe teren și la Bratislava.

Sezon încheiat pentru Daniel Bîrligea

Atacantul celor de la FCSB nu a dorit să riște și a rămas la București pentru a efectua mai multe investigații medicale. După ce a făcut un examen RMN, Bîrligea a primit o veste cruntă.

Conform Fanatik, se pare că atacantul nu va mai juca în acest sezon, deoarece are nevoie de o perioadă de repaus de două luni, în ciuda a ceea ce a declarat Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, care era convins că accidentarea este doar una minoră.

Astfel, Mirel Rădoi va trebui să se bazeze la următoarele meciuri pe Mamadou Thiam și pe David Miculescu, însă antrenorul roș-albaștrilor îl poate folosi în centrul ofensivei și pe Alexandru Stoian.

Vestea este una îngrozitoare pentru Daniel Bîrligea, mai ales că în ultimele zile s-a zvonit că fotbalistul este dorit la Schalke 04, echipa cu șanse mari să promoveze la finalul acestui sezon în Bundesliga.

Ce declara Mihai Stoica despre accidentarea lui Daniel Bîrligea

”Are o lovitură în coapsă. Nu e ceva grav, dar se putea agrava dacă era forțat să joace la Botoșani. Sunt convins că va fi apt cu Oțelul”, spunea oficialul de la FCSB.