Toni Petrea se bate cu pumnii în piept: „Eu am decis asta!” De ce l-a exclus pe Vlad din lot

Este de notorietate faptul că Gigi Becali ia decizii peste capul antrenorului la FCSB, lucru recunoscut chiar de patronul vicecampioanei, însă Toni Petrea susține că nu a fost vorba despre așa ceva și în cazul excluderii lui Vlad din lotul „roș-albaștrilor”.

Tehnicianul vicecampioane a dezvăluit că decis să-l excludă din lot pe Andrei Vlad, după ce s-a consultat cu antrenorul său cu portarii.

Vlad, scos din lot

„Așa cum am mai spus, Vlad nu traversează o perioadă foarte bună. Au fost niște probleme în meciurile trecute. Niște situații în care am primit gol și orice greșeală la portar se vede. Din acest motiv am considerat că este mai bine să stea un pic pe margine, să dăm șanse și altui portar.

Cred că e un caracter puternic. Sper că nu e foarte afectat de ceea ce se întâmplă. Da, poate ar fi interesant pentru el să fie convocat, pentru că nu sunt eu selacționer.

Sunt deciziile mele pe care le iau. Vorbesc și cu colegul meu, cu antrenorul cu portarii și ne sfătuim și am considerat că e mai bine așa pentru el, în primul rând”, a spus Toni Petrea la conferința de presă de la finalul meciului cu Farul Constanța, scor 2-0.

Andrei Vlad (22 de ani) a greșit grav la penultimul meci disputat de FCSB în sezonul regulat al Ligii 1 și a fost exclus din lot pentru următoarele partide.

Portarul de 22 de ani a ajuns la FCSB în 2017, după ce a decis să ”rupă” contractul cu Universitatea Craiova. În cele din urmă, cele două cluburi au ajuns la un acord, iar Gigi Becali le-a plătit oltenilor 450.000 de euro pentru portarul care avea în acel moment un singur meci în Liga 1.