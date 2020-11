(P) 3 puncte si de la capat! Cote originale, la meciul cu Irlanda de Nord

Este oferta Fortuna pentru miercurea romanilor si a Romaniei. Cote speciale, premiere dubla si Lucky Loser, care iti "salveaza" biletul

C-asa-i romanul, cum pica, tot nu e bine. Bati Belarus, de ce ai luat totusi 3 bucati? Nu conteaza ca ai dat 5. Conteaza – din pacate - ca ai luat 3. Cand prinseseram si noi niste aripioare fragede, a venit alta "nefacuta". Haaland si baietii admira peretii aeroportului si li se interzice deplasarea in Romania. Asta e stirea sambetei! Meci anulat duminica si asteptam returul din Irlanda de Nord, miercuri. E ultima etapa din grupele Ligii Natiunilor, cu propuneri originale pe efortuna.ro.



Cantonamente si antrenamente, pregatiri si emotii, un lot interesant cu sange tanar si un antrenor care are nevoie de victorie. Are nevoie de puncte sau – ziarele o zic, nu noi – incep presiunile si FRF, si de la alte cluburi care il vor. Miza e mare si castigurile pot fi pe masura.



Miercuri jucam un meci prea important. Un meci care, in functie si de rezultatul de la masa verde sau de rejucarea returului cu Norvegia, poate fi decisiv pentru o clasare buna in grupa noastra B-1. E complicat sa facem de acum calcule si sa mazgalim cu pixul rute favorabile spre Qatar. Inca avem o Eurodurere in ceafa si ne uitam ca vecinii mai seriosi vor fi acolo, cu tot cu echipa si cu stadioane. Si ce bine ar fi fost sa fim si noi in Europa asta Mare!



Mergem insa cu Romania pana la capat si dublam emotia la victorie. Asa cum dublam castigul la Fortuna cu cea mai tare optiune. Si daca o fi sa plecam din nou un pic capul de deznadejde, atunci ne salveaza Lucky Loser – o alta minune Fortuna care te duce mai departe: te scoate un meci de pe bilet? Tot castigator te numesti! Sa nu uitam de celalalte meciuri tari din Europa, meciuri din Nations League pe care le poti trai cu 15% mai puternic si ‘mai’ in castig daca le combini cate trei pe bilet, cu cota minima 1.30. Promotii pentru toti suporterii si pariuri speciale cat cuprinde. De exemplu, poti juca pe gol marcat din lovitura libera sau pe un gol inscris cu capul. Te tenteaza cotele originale? Vezi care sunt acestea!



Cate motive sa mai vrem ca sa facem din miercuri o zi de weekend, plina de fotbal si de victorii? Hai Romania! Hai la pariuri speciale!