Suarez NU va juca contra Barcelonei! Fotbalistul lui Atletico a fost infectat cu COVID si va rata partida cu fosta sa echipa!

Atletico Madrid si Barcelona se vor infrunta in etapa a 10-a a campionatului Spaniei.

In Spania a fost impusa o noua regula prin care jucatorii care se intorc de la meciurile nationalelor, trebuie sa se testeze de coronavirus la intrarea in tara.

Suarez a participat la preliminariile pentru Campionatul Mondial din America de Sud, iar inaintea partidei dintre Uruguay si Brazilia, atacantul a fost depistat pozitiv. El va fi indisponibil pentru partida din campionat cu Barcelona de pe 21 noiembrie, dar probabil si pentru meciurile cu Lokomotiv Moscova (UEFA Champions League) si Valencia (Campionat).

In cazul in care Suarez ar fi evoluat, ar fi fost primul duel dintre el si fostul sau club, Barcelona, de la plecarea acestuia din vara. Atacantul s-a adaptat perfect la echipa lui Simeone, unde a marcat deja 5 goluri in 7 meciuri de campionat.

