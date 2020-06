Titlul in Liga 1 e deja castigat: "Sunt favoriti clar, restul nu au sanse!" Verdict crunt inaintea derby-ului CFR Cluj - FCSB

Din articol Clasamentul din playoff-ul Ligii 1

Un fost antrenor din Liga 1 considera ca titlul din Liga 1 este in proportii mari castigat.

CFR Cluj - FCSB va fi un meci decisiv in lupta la titlul Ligii 1, insa Eugen Neagoe crede ca totul este decis deja.

Ros-albastrii sunt la 4 puncte in spatele liderului CFR si fara un succes duminica seara sansele la campionat s-ar diminua considerabil.

Lotul CFR-ului este mult prea valoros si experimentat ca sa mai poata pierde titlul, crede Eugen Neagoe:

"Favoriti clar sunt cei de la CFR Cluj pentru ca au mai multe puncte decat adversarele lor. Se tot vorbeste ca toate cele 6 echipe care sunt in play-off au sanse la titlu. Nu prea este adevarat.

CFR contra FCSB este favorita. CFR are un lot foarte valoros, sunt jucatori cu mare experienta, de calitate, dar ei si numeric stau foarte bine pentru ca au un lot de peste 25-28 de jucatori foarte valorosi.

In schimb FCSB au 12-13 jucatori valorosi care pot forma un prim 11 foarte bun, dar s-au despartit de anumiti jucatori valorosi care au dus greul in multe momente. FCSB in momentul acesta cred ca numeric nu sta foarte bine", a spus Eugen Neagoe pentru Telekom Sport.

CFR Cluj - FCSB este programat duminica seara, ora 20:00

Clasamentul din playoff-ul Ligii 1