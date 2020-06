Pierdere importanta pentru CFR Cluj inainte derby-ului cu FCSB: "Nu stim cat de grav e, speram sa fie apt la ora meciului!"

CFR Cluj primeste vizita FCSB-ului duminica, ora 20:00.

Alexandru Chipciu, fotbalist adus de CFR Cluj in luna ianuarie a acestui an, a suferit o accidentare in meciurile amicale pe care echipa le-a disputat inaintea reluarii sezonului.

Mijlocasul a reusit sa inscrie si primul gol la CFR Cluj, in victoria cu 6-1 in fata lui Hermannstadt.

Bogdan Mara, directorul sportiv al CFR-ului, spune ca nu se stie in acest moment cat de grava este accidentarea lui Chipciu, dar spera ca acesta sa fie disponibil duminica seara:

"Aproape tot lotul il avem valid. Mai sunt mici accidentari. Din pacate s-a accidentat putin Chipciu, nu stim cat de grav, dar speram sa fie apt la ora meciului si sa incepem in cea mai buna formula. Ne dorim sa obtinem o victorie care ne tine in fruntea clasamentului si ne-ar da un impuls bun.

Sincer, nu ne-ar conveni un rezultat de egalitate. Jucam pe teren propriu si ne dorim cele trei puncte. Ar fi mult mai strans campionatul, iar daca bate Craiova s-ar apropia de noi.

Sunt convins ca Dan Petrescu va reusi sa ii motiveze si sa dea totul pe teren", a spus Bogdan Mara la PRO X.

Bogdan Mara: "Nu intelegem de ce nu jucam cu spectatori"

Directorul sportiv al clujenilor spune ca si-ar fi dorit ca derby-ul sa se joace cu spectatori in tribune si ca distantarea sociala se poate face cu mai mult succes pe un stadion decat la terase:

"Nu intelegem de ce nu sunt spectatori in tribune. Pe un stadion de fotbal distantarea sociala chiar e posibila. Daca ne uitam la ce s-a intamplat weekend-ul acesta la terase, la mare sau in alte locuri. Distantarea sociala nu exista. Sunt oameni unul langa altul... La fotbal cu 2-3 scaune lasate liber intre oameni, intrarea pe stadion pe rand. Ar fi altfel un meci cu fani in tribuna", a mai spus Bogdan Mara.