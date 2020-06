Situatie tensionata la CFR Cluj! Doi fotbalisti nu vor sa renunte la bani: restante de 3 milioane de euro la echipa din Gruia

CFR Cluj continua sa se confrunte cu probleme financiare.

Daca majoritatea jucatorilor au acceptat sa renunte la salariul pe luna aprilie, strainii Yacouba Sylla (29 de ani) si Michael Pereira (32 de ani) nici nu vor sa auda de propunerea oficialilor din Gruia.

Clubul le-a promis fotbalistilor ca isi vor primi salariul pe aprilie, cu conditia ca echipa sa repete performanta pe plan european din sezonul trecut, adica sa se califice in grupele Europa League.

Cu toate acestea cei doi straini refuza sa semneze propunerea inaintata de conducerea clujenilor.

Sylla a fost adus de CFR in vara trecuta de la Stromsgodset in schimbul a 400.000 de euro. Internationalul din Mali a mai evoluat in cariera la echipe ca Rennes, Montpelier, Aston Villa sau PAnathinaikos.

Chiar daca restul jucatorilor au semnat pentru a renunta la salariul pe luna aprilie, acestia mai au de primit in continuare salariul restant din martie, plus bonusurile de performanta. Potrivit Gazetei, numai bonusurile care sunt datorate staff-ului si jucatorilor inseamna 3 milioane de euro.