CFR Cluj - FCSB a inceput deja! "Arbitrii trebuie sa se pregateasca!" Brigada care va conduce meciul, avertizata de Cristi Balaj

CFR Cluj - FCSB se va juca duminica de la ora 20:00.

Meciul dintre CFR Cluj si FCSB este extrem de important pentru stabilirea campioanei din Liga 1. Cele doua echipe sunt primele in clasament si lupta intr-un meci direct, pe stadionul CFR-ului.

Cristi Balaj, fost arbitru in Liga 1, stie ce presiune imensa va fi pe brigada care va oficia meciul si crede ca e normal sa existe si greseli. Nu ar vrea sa fie in pielea arbitrului care va conduce acest meci, dar spera ca totul se va desfasura in conditii bune.

"Arbitrii trebuie sa se pregateasca si sa beneficieze de conditii ca si jucatorii de fotbal. Daca jucatorii de fotbal si antrenorii lor primesc salariu pentru ca se prezinta la munca si se antreneaza zi de zi, acelasi lucru trebuie sa fie valabil si la arbitri. De la FRF nu ma astept nimic versusu arbitri. Noroc ca mai exista persoane care inteleg fenomenul, care vor sa aplice ceea ce exista pe plan international si la noi, au fost pregatiti, din ce am inteles, teoretic.

O prima etapa cu un derby CFR - FCSB si imi este mila de arbitrul care va oficia la centru, pentru ca in asemenea jocuri esti in stare sa iti dai baremul de arbitraj numai sa nu gresesti.

Nu te intereseaza ceea ce ai putea castiga din punct de vedere financiar si ma refer la baremul de arbitraj. Esti in stare sa renunti la acel barem doar din dorinta de a nu gresi, acesta este lucrul cel mai important. Sper ca jucatorii sa fie educati si pregatiti de catre staff-ul din anturajul lor la un nivel la care sa nu puna in dificultate arbitrii, care uneori sunt obligati sa respecte intocmai regulamentul.", a spus Cristi Balaj pentru Telekom Sport.