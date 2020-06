BREAKING NEWS | Dan Petrescu a reusit un transfer important la CFR Cluj! 300.000 de euro pentru un triplu campion al Romaniei

CFR Cluj a dat o lovitura importanta fix inaintea derby-ului cu FCSB din playoff-ul Ligii 1.

CFR Cluj a definitivat transferul lui Kevin Boli (28 de ani), pe care l-a avut sub forma de imprumut de la Guizhou Hengfeng.

Clubul din Gruia le-a platit chinezilor 300.000 de euro in schimbul fundasului ivorian, anunta Gazeta.

Boli are trei titluri de campion in Liga 1: doua cu CFR Cluj si unul cu Viitorul.

"Eu am contract cu echipa din China pana la finalul anului 2020. La Cluj sunt imprumutat pana la finalul lunii iunie, dar daca sezonul in Romania se prelungeste, pana dincolo de aceasta data, chiar nu stiu ce o sa fac.

In China nu prea m-am adaptat, iar Guizhou nu mai conteaza pe mine. Cred ca ar trebui sa-mi gasesc un alt club in China sau in Europa. Cel mai bine ar fi sa plec. Ma simt foarte bine la Cluj", spunea Boli in urma cu doua luni.

19 aparitii are Boli in acest sezon pentru CFR Cluj, in care a reusit sa marcheze si un gol. In prezent, este evaluat la 900.000 de euro, conform Transfermarkt.