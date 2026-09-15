Barcelona are maximum de puncte după primele cinci etape, 15, și ocupă primul loc în clasament. Catalanii au și cel mai bun atac din campionat, cu 21 de goluri marcate, iar Yamal are un rol important în ofensiva echipei.

Lamine Yamal l-a egalat pe Lionel Messi

În ultima partidă, extrema Barcelonei a înscris de două ori, în minutele 19 și 48. Al doilea gol a venit din penalty, iar Yamal a ajuns la șase reușite în acest sezon de La Liga. Este și co-golgheter al campionatului, alături de Kylian Mbappe, Sergio Camello și Raphinha.