Lamine Yamal l-a egalat pe Lionel Messi!

Lamine Yamal l-a egalat pe Lionel Messi! La Liga
SPORT.RO
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Lamine Yamal continuă startul excelent de sezon la Barcelona. La doar 19 ani, starul catalanilor a egalat un record deținut de Lionel Messi în La Liga.

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Din articol

Barcelona are maximum de puncte după primele cinci etape, 15, și ocupă primul loc în clasament. Catalanii au și cel mai bun atac din campionat, cu 21 de goluri marcate, iar Yamal are un rol important în ofensiva echipei.

Lamine Yamal l-a egalat pe Lionel Messi

În ultima partidă, extrema Barcelonei a înscris de două ori, în minutele 19 și 48. Al doilea gol a venit din penalty, iar Yamal a ajuns la șase reușite în acest sezon de La Liga. Este și co-golgheter al campionatului, alături de Kylian Mbappe, Sergio Camello și Raphinha.

Performanța lui Yamal este însă și mai importantă la nivel istoric. Fotbalistul a ajuns la trei „duble” în primele cinci etape ale sezonului.

Potrivit statisticienilor de la Squawka, doar Lionel Messi mai reușise acest lucru pentru Barcelona în secolul 21. Argentinianul a atins această bornă în sezonul 2012/13, unul dintre cele mai spectaculoase din cariera sa.

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