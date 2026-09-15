GALERIE FOTO Americanii taie, nu se joacă: Zverev a aflat cât îi rămâne din cel mai mare premiu încasat vreodată în tenis

Americanii taie, nu se joacă: Zverev a aflat cât îi rămâne din cel mai mare premiu încasat vreodată în tenis Tenis
Alexandru Hațieganu
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Suma înscrisă pe cecul de campion al Openului American 2026, primit de Alexander Zverev, poate fi înșelătoare.

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Alexander ZverevUS Open 2026campionpremiuTenis ATP
Din articol

Alexander Zverev (29 de ani, 2 ATP) a devenit dublu campion în turneele de mare șlem, în partea finală a unui sezon pe care l-a început în căutarea primului trofeu major al carierei.

Câștigător pe zgura de la Roland Garros și pe hardul de la New York, Zverev se poate gândi acum la noi obiective, inclusiv realizarea marelui șlem de carieră.

Alexander Zverev, în cărți pentru a deveni următorul număr unu ATP

Finalist deja la Melbourne și Wimbledon, competițiile care îi lipsesc din palmares pentru a contura această performanță, Alexander Zverev rămâne implicat și în cursa de urmărire a primei poziții, în clasamentul ATP.

După finala US Open 2026, Zverev s-a apropiat la 1810 puncte ATP de liderul mondial, Sinner, și are șanse de a acoperi acest deficit, în sezonul asiatic, atât timp cât își va păstra această formă.

Alexander Zverev

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Zverev nu fuge cu toți banii: cât îl taxează americanii după câștigarea US Open

Premiat cu un cec total de €4,712,212, cel mai mare oferit vreodată în istoria turneelor de mare șlem, Alexander Zverev nu se va putea bucura de întreaga sumă.

Din câștigurile totale, Zverev va datora statului New York 9,65% din premiu, iar, cumulat cu dările la care este obligat în fața statului federal american, procentul total al taxelor va ajunge la circa 37, notează Give Me Sport.

În consecință, Alexander Zverev va plăti, pe teritoriul Americii, taxe de cel puțin €1,74 milioane de euro, ceea ce înseamnă că, din premiul de €4,71 milioane, va rămâne, în cel mai bun caz, cu aproximativ 3 milioane de euro.

Până în acest punct al carierei, Alexander Zverev a ajuns la peste 64 de milioane de euro câștigate exclusiv din tenis.

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