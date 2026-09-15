Răzvan Lucescu (57 de ani) a fost adus în locul lui Roberto Mancini, care a cucerit titlul cu Al-Sadd dar s-a oprit în sferturile Champions League, ca să facă ce n-a putut italianul: câștigarea trofeului suprem în fotbalul asiatic.

Din păcate pentru Lucescu jr, la cum a pornit echipa sa, în prima etapă din noua campanie, e clar că Al-Sadd e la ani-lumină distanță de un triumf în Champions League. Luni, la Basra (Irak), formația stelară a tehnicianului român, construită cu milioane de euro, a clacat în fața iranienilor de la Esteghlal Teheran: 0-3! Învingătorii, pe lângă faptul că nici nu se apropie de bugetul lui Al-Sadd, au fost privați și de avantajul terenului propriu din cauza războiului cu SUA. Și, totuși, s-au impus în fața celor de la Al-Sadd de o manieră entuziasmantă.

Răzvan Lucescu, „trădat“ de starul său brazilian

Drumul iranienilor spre o mare victorie a fost deschisă de o gafă monumentală a brazilianului Claudinho (29 de ani), mijlocaș evaluat la 12 milioane de euro. În minutul 9, acesta a pasat neglijent în preajma careului propriu, iar mingea a fost interceptată de albanezul Asani și catapultată în poarta lui Barsham.

Greșeala imensă a lui Claudinho l-a lăsat cu gura căscată pe Răzvan Lucescu. Totuși, de-a lungul întâlnirii, acesta l-a tot încurajat pe gafeurul lui Al-Sadd, într-o încercare de a-l readuce pe linia de plutire. Degeaba însă! Al-Sadd a încasat și golurile doi și trei, în minutele 47 și 90+5, înregistrând un dezastru la debutul în noul sezon de Champions League.

Lucescu jr, făcut șah-mat din punct de vedere tactic

Nu doar scorul final al meciului Esteghlal Teheran – Al-Sadd Doha (3-0) a fost șocant. Și statisticile partidei au fost incredibile. Pentru că cifrele demonstrează cum Răzvan Lucescu a fost făcut șah-mat de omologul său de pe banca iranienilor, Sohrab Bakhtiarizadeh (49 de ani).

Știind că Al-Sadd are echipa mai bună, cu vedete precum Roberto Firmino (ex-Liverpool), tehnicianul iranian a adoptat o tactică prin care să lovească Al-Sadd pe contraatac. Drept urmare, Esteghlal a cedat posesia și a așteptat greșeala adversarului. Ce a ieșit de aici? Al-Sadd a avut mingea în 73% din timpul jocului, dar a „reușit“ să piardă cu 0-3!

Iranienii, cu o posesie de doar 27%, au avut șapte șuturi pe spațiul porții, plus două cornere și, în apărare, au neutralizat atacurile arabilor pe tot parcursul întâlnirii.