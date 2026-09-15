Dacă n-a avut șansa de a juca în Champions League, cât timp a fost la FCSB, în schimb, în Qatar, la Al-Gharafa, Florinel Coman (28 de ani) a devenit o prezență constantă în această competiție.

Din păcate pentru fostul star al roș-albaștrilor, cifrele sale în cea mai tare competiție intercluburi din Asia sunt dezolante: 14 meciuri, 0 goluri! Coman și-a făcut debutul în Champions League, în sezonul 2024-2025, când a oferit două pase de gol pentru Al-Gharafa. Acestea au și rămas singurele sale contribuții în această întrecere. În campania trecută, Coman a avut zero pe linie, în cele opt apariții pe care le-a avut pentru Al-Gharafa în Champions League.

Florinel Coman, anunțat titular în duelul cu echipa lui Inzaghi

Coman a început acest sezon ca titular, dar, treptat, s-a întors pe bancă, lângă antrenorul Pedro Martins care nu-l are la inimă. Ce-i drept, nici Florinel nu i-a oferit mari motive de satisfacție, având doar două pase de gol în cele cinci partide în care a fost folosit, în noul sezon.

În ciuda bilanțului său nu tocmai strălucit, Florinel Coman va primi, diseară, o nouă șansă din partea lui Pedro Martins. Pentru că, potrivit presei arabe, internaționalul român va fi titular în meciul cel mai așteptat din Champions League: Al-Hilal Riad (Arabia Saudită) – Al-Gharafa (Qatar).

Această partidă e programată de la ora 21:15, ora României. În echipele probabile publicate pe site-urile de specialitate, Coman apare în primul 11, urmând să formeze atacul echipei sale, alături de algerianul Brahimi și de camerunezul Magri.

Al-Hilal, pregătită de Simone Inzaghi, pornește cu prima șansă în duelul din această seară, mai ales că echipa lui Coman traversează o formă foarte slabă. Al-Gharafa a pornit în noua campanie cu o victorie în campionat, după care n-a mai bătut pe nimeni! În ultimele patru partide, gruparea din Doha a înregistrat o remiză și trei înfrângeri.