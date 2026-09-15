Sezonul turneelor de mare șlem din 2026 a ajuns la sfârșit fără ca Arina Sabalenka (28 de ani, 2 WTA), Iga Swiatek sau Cori Gauff să pună mâna pe unul din trofeele puse în joc.

Sportiva din Belarus a ajuns la două înfrângeri consecutive în fața rivalei Elena Rybakina (27 de ani, 1 WTA), în finale de Grand Slam jucate pe hard.

Sabalenka, amendată cu 0,002% din premiul total câștigat la US Open 2026

Învinsă la Melbourne, în trei seturi, 6-4, 4-6, 6-4, Sabalenka nu a reușit să evite repetarea scenariului în New York, unde a cedat, 6-4, 5-7, 6-2, în favoarea noului număr unu mondial.

Pierderea primului loc în clasamentul mondial, combinată cu ratarea ultimei șanse de a ieși campioană de turneu de mare șlem, în 2026, dar și cu trecerea pe lângă ocazia de a deveni triplă campioană la US Open, în ani consecutivi, a condus la mai multe ieșiri nervoase din partea Arinei Sabalenka.

Sabalenka va plăti 7500 de dolari pentru racheta ruptă și limbajul licențios

Bielorusa a rupt o rachetă imediat după terminarea jocului, iar, în timp ce aștepta începerea ceremoniei de premiere, l-a înjurat pe un cameraman, transmițându-i acestuia să se îndepărteze.

Organizatorii turneului de la New York au reacționat și au amendat-o pe Arina Sabalenka pentru aceste gesturi, dar suma totală a ajuns la numai 7500 de dolari, bani care pălesc în raport cu premiul securizat de Sabalenka, în urma finalei jucate la Flushing Meadows: $2,800,000.