GALERIE FOTO Amenda primită de Sabalenka după ce a înjurat cameramanul în direct, în timpul finalei US Open 2026

Amenda primită de Sabalenka după ce a înjurat cameramanul în direct, în timpul finalei US Open 2026 Tenis
Alexandru Hațieganu
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Arina Sabalenka a fost amendată pentru ieșirile nesportive din timpul finalei US Open 2026.

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Arina SabalenkaamendaUS Open 2026finalaElena Rybakina
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Sezonul turneelor de mare șlem din 2026 a ajuns la sfârșit fără ca Arina Sabalenka (28 de ani, 2 WTA), Iga Swiatek sau Cori Gauff să pună mâna pe unul din trofeele puse în joc.

Sportiva din Belarus a ajuns la două înfrângeri consecutive în fața rivalei Elena Rybakina (27 de ani, 1 WTA), în finale de Grand Slam jucate pe hard.

Sabalenka, amendată cu 0,002% din premiul total câștigat la US Open 2026

Învinsă la Melbourne, în trei seturi, 6-4, 4-6, 6-4, Sabalenka nu a reușit să evite repetarea scenariului în New York, unde a cedat, 6-4, 5-7, 6-2, în favoarea noului număr unu mondial.

Pierderea primului loc în clasamentul mondial, combinată cu ratarea ultimei șanse de a ieși campioană de turneu de mare șlem, în 2026, dar și cu trecerea pe lângă ocazia de a deveni triplă campioană la US Open, în ani consecutivi, a condus la mai multe ieșiri nervoase din partea Arinei Sabalenka.

Sabalenka va plăti 7500 de dolari pentru racheta ruptă și limbajul licențios

Bielorusa a rupt o rachetă imediat după terminarea jocului, iar, în timp ce aștepta începerea ceremoniei de premiere, l-a înjurat pe un cameraman, transmițându-i acestuia să se îndepărteze.

Organizatorii turneului de la New York au reacționat și au amendat-o pe Arina Sabalenka pentru aceste gesturi, dar suma totală a ajuns la numai 7500 de dolari, bani care pălesc în raport cu premiul securizat de Sabalenka, în urma finalei jucate la Flushing Meadows: $2,800,000.

Arina Sabalenka

  • Arina sabalenka finalista uso 2026 02
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Sabalenka și-a justificat comportamentul, în conferința de presă organizată după finală

Întrebată de jurnaliști despre ieșirile nervoase, Arina Sabalenka s-a apărat, spunând că a vrut să se elibereze de tensiunea acumulată.

„E foarte greu să-ți stăpânești emoțiile când pierzi o finală de Grand Slam și când încercai să câștigi al treilea titlu consecutiv.

Dacă aș fi ținut totul în mine, n-aș fi putut scoate un cuvânt acum sau aș fi făcut ceva greșit pe teren. Nu m-aș fi simțit deloc bine. Am vrut să eliberez toată acea agresivitate și dezamăgire,” a punctat Sabalenka, în conferința de presă derulată după încheierea finalei.

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